'Ми не змушуватимемо Україну': у Білому домі прокоментували 'мирний' план Трампа

У Білому домі заявили, що Україна сама ухвалюватиме рішення про будь-які переговори.

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У Білому домі прокоментували мирний план Трампа / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Радники Дональда Трампа оприлюднили "план припинення війни" в Україні. Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що рішення про будь-які переговори буде ухвалювати Україна, позиції президента США Джо Байдена залишається незмінною. Про це повідомляє Укрінформ.

Він додав, що нині президент США Джо Байден розуміє, що "чим сильнішою буде позиція України на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів".

"На відміну від інших, президент Байден вважає, що будь-які рішення про перемовини, якщо відверто, мають ухвалювати президент Зеленський і Україна. Ми не змушуватимемо Україну поступатися своєю територією, бо ми розуміємо: якщо Путіну дозволити завоювати Україну та підкорити її народ, будь-яку частину її народу, наслідки будуть серйозними", – сказав Кірбі. відео дня

Мирний план Трампа

Як повідомляв Главред, два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

Згідно зі складеним планом, у разі обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо Київ відмовиться від переговорів США. Водночас Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

Під час мирних переговорів передбачається припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

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