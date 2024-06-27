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"Ми не змушуватимемо Україну": у Білому домі прокоментували "мирний" план Трампа

Ангеліна Підвисоцька
27 червня 2024, 01:10
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У Білому домі заявили, що Україна сама ухвалюватиме рішення про будь-які переговори.
'Ми не змушуватимемо Україну': у Білому домі прокоментували 'мирний' план Трампа
У Білому домі прокоментували мирний план Трампа / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Радники Дональда Трампа оприлюднили "план припинення війни" в Україні. Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що рішення про будь-які переговори буде ухвалювати Україна, позиції президента США Джо Байдена залишається незмінною. Про це повідомляє Укрінформ.

Він додав, що нині президент США Джо Байден розуміє, що "чим сильнішою буде позиція України на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів".

"На відміну від інших, президент Байден вважає, що будь-які рішення про перемовини, якщо відверто, мають ухвалювати президент Зеленський і Україна. Ми не змушуватимемо Україну поступатися своєю територією, бо ми розуміємо: якщо Путіну дозволити завоювати Україну та підкорити її народ, будь-яку частину її народу, наслідки будуть серйозними", – сказав Кірбі.

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Мирний план Трампа

Як повідомляв Главред, два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

Згідно зі складеним планом, у разі обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо Київ відмовиться від переговорів США. Водночас Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

Під час мирних переговорів передбачається припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

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війна в Україні новини США Кирби Дональд Трамп вторгнення Росії мирні переговори з Росією
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