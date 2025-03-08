'Погрози' Путіну від Трампа: Болтон розкрив задум

Путін чудово розуміє, що загроза з боку Трампа - абсолютно порожня, вважає Джон Болтон.

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Нові санкції США за Трампа не стануть проблемою для Путіна - Болтон / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Головне із заяви Болтона:

Погрози Путіну від Трампа не мають ваги

Трамп намагається показати, що він тримає баланс

Навіть нові санкції США не стануть для РФ ударом

Погрози санкціями з боку президента США Дональда Трампа на адресу країни-агресора РФ не мають жодної ваги. Такою риторикою Трамп намагався показати, що він нібито дотримується хоча б якогось балансу між Києвом і Москвою. Нові потенційні обмеження не завдадуть Росії жодної шкоди. Про це заявив колишній радник глави Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон.

"Він (Трамп) зробив це, намагаючись продемонструвати хоч якийсь баланс, з огляду на те, які речі він говорив про Зеленського та українців", - сказав політик в ефірі CNN. відео дня

Також екс-радник Трампа зазначив, що у РФ і США мізерний торговельний оборот. Обсяг імпорту зі Штатів до Росії за минулий рік склав менше 3 мільярдів доларів.

Коротко про Трампа / Інфографіка: Главред

За період повномасштабної російсько-української війни обсяг імпорту зі США скоротився на 90%.

"(Тому, - ред.) тарифи не мають жодного сенсу", - вважає Болтон.

Крім того, він додав, що навіть нові потенційні санкції нічого не дадуть, оскільки Кремль навчився обходити, зокрема й фінансові обмеження.

"Я думаю, Путін чудово розумів, що ця загроза була абсолютно порожньою", - підкреслив Джон Болтон.

Заяви Трампа про Путіна і Росію - новини за темою:

Як повідомляв Главред, журналісти американського порталу Axios раніше написали, що Трамп у гніві через поведінку РФ і почав їй відкрито погрожувати. За даними ЗМІ, Трамп розлютився на Кремль, оскільки російські окупанти посилили удари по Україні в той час, коли він наполягає на припиненні вогню.

Після того, як Росія в ніч на 7 березня завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні, Трамп заявив, що вірить Путіну, а перемовини вести складніше з Києвом, ніж із Москвою.

"Я вірю Путіну, у нас із Росією все дуже добре. Але зараз вони бомбардують Україну. Мені, чесно кажучи, складніше з Україною, і в них немає козирів", - цинічно сказав Трамп.

Раніше Трамп говорив, що США потрібно "менше хвилюватися через Путіна". У Кремлі, коментуючи ці слова, сказали: підходи Трампа щодо зовнішньої політики багато в чому відповідають російським.

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Хто такий Джон Болтон Джон Роберт Болтон – американський політик-республіканець і дипломат. Був заступником держсекретаря США з контролю за озброєннями (2001-2005 р.), послом США в Організації Об'єднаних Націй (з 2005 по 2006 рік), радником президента США з національної безпеки (2018-2019 р.), пише Вікіпедія.

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