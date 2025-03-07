Трамп після прильоту 67 ракет по Україні - "Я вірю Путіну"

Під час свого виступу в Білому домі він зазначив, що зараз йому складніше вести переговори з Україною, ніж з РФ.

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Трамп / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Що наговорив Трамп:

Путін нібито не хотів починати війну в Україні

Він хоче, щоб спершу припинилися бойові дії

Президент США Дональд Трамп зробив цинічні заяви після масованої ракетної атаки РФ на Україну 7 березня.

Під час свого виступу в Білому домі він зазначив, що зараз йому складніше вести переговори з Україною, ніж з РФ.

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"Я вірю Путіну, у нас із Росією все дуже добре. Але зараз вони бомбардують Україну. Мені, чесно кажучи, складніше з Україною, і в них немає козирів", - заявив Трамп.

Американський президент знову "затягнув пісню" про 350 мільярдів доларів допомоги Україні і підтвердив, що Путін користується тим, що США обмежили доступ України до розвідувальних даних і військової допомоги.

"Будь-хто на його місці робив би те саме", - заявив він.

Також Трамп заявив, що Путін нібито не хотів починати війну в Україні.

"Гарантії безпеки для України - це "легка частина", спочатку я хочу "закінчити" війну", - заявив Трамп, додавши, що його пріоритети в іншому порядку, ніж у Європи.

У той час як Україна вимагає гарантій безпеки для досягнення мирної угоди, Трамп каже, що хоче, щоб спершу припинилися бойові дії.

"Перш ніж я навіть подумаю про це, я хочу врегулювати війну, завершити її", - заявив американський президент.

Помічник Трампа Майк Волтц зазначив, що обидві сторони повинні сісти за стіл переговорів.

"У нас є початкова домовленість із росіянами. В українців є чудова можливість зв'язати наші економіки через мінеральну угоду. На жаль, справи спершу не йшли добре, але ми маємо шанси розвернути ситуацію", - сказав він на брифінгу.

Майк Волтц / Фото: скріншот

За його словами, у Саудівській Аравії Київ і Вашингтон обговорюватимуть ресурсну угоду і припинення вогню.

Нагадаємо, в ніч на 7 березня країна-агресор Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Під удар потрапила енергетична та газова інфраструктура України в різних регіонах країни.

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