Трамп після прильоту 67 ракет по Україні - "Я вірю Путіну"

Що наговорив Трамп:
- Путін нібито не хотів починати війну в Україні
- Він хоче, щоб спершу припинилися бойові дії
Президент США Дональд Трамп зробив цинічні заяви після масованої ракетної атаки РФ на Україну 7 березня.
Під час свого виступу в Білому домі він зазначив, що зараз йому складніше вести переговори з Україною, ніж з РФ.
"Я вірю Путіну, у нас із Росією все дуже добре. Але зараз вони бомбардують Україну. Мені, чесно кажучи, складніше з Україною, і в них немає козирів", - заявив Трамп.
Американський президент знову "затягнув пісню" про 350 мільярдів доларів допомоги Україні і підтвердив, що Путін користується тим, що США обмежили доступ України до розвідувальних даних і військової допомоги.
"Будь-хто на його місці робив би те саме", - заявив він.
Також Трамп заявив, що Путін нібито не хотів починати війну в Україні.
"Гарантії безпеки для України - це "легка частина", спочатку я хочу "закінчити" війну", - заявив Трамп, додавши, що його пріоритети в іншому порядку, ніж у Європи.
У той час як Україна вимагає гарантій безпеки для досягнення мирної угоди, Трамп каже, що хоче, щоб спершу припинилися бойові дії.
"Перш ніж я навіть подумаю про це, я хочу врегулювати війну, завершити її", - заявив американський президент.
Помічник Трампа Майк Волтц зазначив, що обидві сторони повинні сісти за стіл переговорів.
"У нас є початкова домовленість із росіянами. В українців є чудова можливість зв'язати наші економіки через мінеральну угоду. На жаль, справи спершу не йшли добре, але ми маємо шанси розвернути ситуацію", - сказав він на брифінгу.
За його словами, у Саудівській Аравії Київ і Вашингтон обговорюватимуть ресурсну угоду і припинення вогню.
Нагадаємо, в ніч на 7 березня країна-агресор Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Під удар потрапила енергетична та газова інфраструктура України в різних регіонах країни.
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