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Трамп в гніві через поведінку РФ і почав відкрито погрожувати - Axios

Руслана Заклінська
7 березня 2025, 18:32
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Президент США розлютився через удари Росії по Україні, поки він наполягає на припиненні вогню, розповів чиновник Білого дому.
Трамп в гніві через поведінку РФ і почав відкрито погрожувати - Axios
Трамп розлютився на Росію / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Головне:

  • Трамп розглядає масштабні санкції і мита проти Росії

  • Президент США закликав Росію та Україна негайно сісти за стіл переговорів

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  • Трамп розлютився через удари РФ по Україні

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість введення масштабних санкцій проти Росії. Також можливе запровадження тарифів на російські товари. Про це американський лідер написав в Truth Social.

"Я розглядаю великі банківські санкції щодо Росії, виходячи з того, що Росія зараз абсолютно тисне на Україну, тарифи і багато іншого доти, доки не буде припинено вогонь і не буде досягнуто остаточної угоди про мир", - зазначив Трамп.

Президент також закликав Україну та Росію негайно сісти за стіл переговорів, "поки не стало надто пізно".

Трамп погрожує Росії новими санкціями та митами, посилюючи тиск на Кремль, щоб змусити його погодитись на припинення вогню та мирне врегулювання війни з Україною. Це перший випадок після його вступу на посаду, коли Трамп публічно вживає такі погрози, особливо після того, як він зайняв м’якшу позицію щодо Володимира Путіна.

Високопоставлений чиновник Білого дому розповів Axios, що останніми днями "гнів Трампа посилився" через поведінку Росії та її ескалацію ударів по Україні в той час, коли він наполягав на припиненні вогню. Раніше цього тижня Трамп вирішив призупинити постачання зброї та обмін розвідданими з Україною як спосіб тиску для стимулювання переговорів.

Цей тиск спонукав Україну погодитись на ідею припинення вогню та висловити готовність до переговорів з Росією. Очікується, що наступного тижня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч високопоставлених представників США та України для обговорення умов припинення вогню та можливих рамок мирної угоди з Росією.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Зусялля Трампа щодо завершення війни - останні новини

Нагадаємо, США тиснуть на Росію та Україну, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів для досягнення мирного врегулювання. Спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог заявив, що Вашингтон використовує методи батога і пряника, намагаючись вплинути на обидві сторони.

Також Дональд Трамп заявив, що Україні не залишиться вибору, окрім як укласти мирну угоду з Росією. Він вважає, що Росія також буде змушена погодитися на угоду. Трамп підкреслив успіхи США в останніх перемовинах між Україною та Росією, але ще не вирішив, чи братиме участь у майбутніх зустрічах із Путіним та Зеленським.

Як повідомляв Главред, спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келлог підтвердив, що обіцянка Трампа завершити війну в Україні за 24 години все ще в силі. Водночас він зазначив, що США не уточнювали, в який саме день.

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