Трамп заявив, що США повинні менше хвилюватися через Путіна: які у нього плани

Коротко:
- Трамп заявив, що Сполученим Штатам треба "менше хвилюватися через Путіна"
- За його словами, у США є інші більш нагальні проблеми
Американський президент Дональд Трамп заявив, що США повинні менше "хвилюватися через Путіна".
Про це він написав у соцмережі Truth Social. При цьому він наголосив, що у його країни є більш нагальні питання.
"Нам слід менше хвилюватися через Путіна, а більше – через банди мігрантів-ґвалтівників, наркобаронів, убивць і людей з психіатричних лікарень, які в'їжджають в нашу країну, щоб ми не стали такими, як Європа!", – написав він.
Таким чином Трамп применшив загрозу російського диктатора Володимира Путіна, назвавши протидію бандам мігрантів важливішою.
Такий серйозний розворот Трампа у бік країни-агресорки Росії під час його другого президентського терміну вже оцінили у Кремлі. Так, раніше речник глави РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков казав, що він вважає, що підходи адміністрації Трампа до зовнішньої політики "багато в чому" відповідають російським.
Суперечка Зеленського і Трампа – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, Трамп чекає на вибачення Зеленського – у NBC дізналися інсайд із Білого дому. Невдоволення чиновників адміністрації Трампа викликало наполягання на "гарантіях безпеки".
У Трампа зробили нову заяву щодо "відставки Зеленського". Радник з нацбезпеки США Майк Волц зазначив, що Україні потрібен президент, який зможе налагодити контакти з Вашингтоном та Москвою і закінчити війну.
Також повідомлялося, що у Трампа почали масовану "операцію" проти України та Зеленського. Команда Трампа могла спланувати перепалку з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.
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