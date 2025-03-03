Трамп заявив, що США повинні менше хвилюватися через Путіна: які у нього плани

За словами Трампа, у нього є більш нагальні проблеми, ніж "хвилюватися через Путіна".

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Трамп заявив, що США повинні менше хвилюватися через Путіна/ колаж Главред, фото: скрін з відео, The White House

Коротко:

Трамп заявив, що Сполученим Штатам треба "менше хвилюватися через Путіна"

За його словами, у США є інші більш нагальні проблеми

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США повинні менше "хвилюватися через Путіна".

Про це він написав у соцмережі Truth Social. При цьому він наголосив, що у його країни є більш нагальні питання.

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"Нам слід менше хвилюватися через Путіна, а більше – через банди мігрантів-ґвалтівників, наркобаронів, убивць і людей з психіатричних лікарень, які в'їжджають в нашу країну, щоб ми не стали такими, як Європа!", – написав він.

Таким чином Трамп применшив загрозу російського диктатора Володимира Путіна, назвавши протидію бандам мігрантів важливішою.

Такий серйозний розворот Трампа у бік країни-агресорки Росії під час його другого президентського терміну вже оцінили у Кремлі. Так, раніше речник глави РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков казав, що він вважає, що підходи адміністрації Трампа до зовнішньої політики "багато в чому" відповідають російським.

Суперечка Зеленського і Трампа – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп чекає на вибачення Зеленського – у NBC дізналися інсайд із Білого дому. Невдоволення чиновників адміністрації Трампа викликало наполягання на "гарантіях безпеки".

У Трампа зробили нову заяву щодо "відставки Зеленського". Радник з нацбезпеки США Майк Волц зазначив, що Україні потрібен президент, який зможе налагодити контакти з Вашингтоном та Москвою і закінчити війну.

Також повідомлялося, що у Трампа почали масовану "операцію" проти України та Зеленського. Команда Трампа могла спланувати перепалку з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

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