УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Київ може впасти протягом декількох днів": Росія готова до вторгнення в Україну на 70% - Reuters

6 лютого 2022, 07:34

Джерела видання припускають, що наступ може відбутися після 15 лютого, коли замерзання землі досягне піку.

російські війська, танк
Росія готова до вторгнення в Україну на 70% / Reuters

Російські війська готові на 70% для повномасштабного вторгнення в Україну. Наступ нібито планується після 15 лютого – щойно замерзання землі досягне піку.

Таку інформацію оприлюднило видання Reuters. Офіційні представники США повідомили журналістам, що протягом останніх двох тижнів кількість батальйонних тактичних груп РФ на кордоні з Україною збільшилася до 83 станом на п'ятницю. Також відомо, що ще 14 груп знаходяться на шляху до кордону.

Джерела видання припускають, що наступ може відбутися найближчими днями - це залежить від погодних умов. Очікується, що замерзання землі досягне піку 15 лютого і триватиме до кінця березня. Це дозволить російським військовим частинам механізувати транзит бездоріжжям.

За словами офіційних осіб, Вашингтон вважає, що Росія може вибрати інші варіанти, крім повномасштабного вторгнення, включаючи обмежене вторгнення, і не вірить, що президент Володимир Путін ухвалив остаточне рішення. Вони сказали, що Путін створює силу, яка може реалізувати всі сценарії.

Також джерела вважають, що якщо Росія вторгнеться в столицю України Київ, то вона може впасти протягом декількох днів. Повномасштабне вторгнення призведе до великих жертв як серед військових України, так і серед мирного населення.

Реклама

"Україна може втратити від 5 000 до 25 000 військовослужбовців, тоді як втрати російських військ можуть скласти від 3 000 до 10 000, а втрати серед цивільного населення можуть скласти від 25 000 до 50 000, за оцінками США, сказав чиновник", - пише видання.

Також очікується, що повномасштабне вторгнення Росії спровокує втечу мільйонів людей в Європу.

Раніше з'явилося більше свідчень нарощування російської військової техніки навколо кордонів України. Зокрема, нові супутникові знімки, опубліковані американською корпорацією Maxar Technologies, демонструють подальше розширення військової присутності РФ в Білорусі, анексованому Криму і на заході Росії.

Німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що посилення співпраці України з міжнародними партнерами свідчить про програші позиції Росії, спрямованої на залякування.

Американське інформагентство Bloomberg увечері в п'ятницю, 4 лютого, помилково оприлюднило оголошення про вторгнення Росії в Україну. Новина з гучним заголовком "Russia Invades Ukraine"("Росія вторглася в Україну") вийшла о 23:00 за київським часом. Незабаром це повідомлення видання видалило й опублікувало заяву з вибаченнями.

Читайте також:

viber
новини США вторгнення Росії російські війська військова агресія РФ
Зараз ви переглядаєте новину «"Київ може впасти протягом декількох днів": Росія готова до вторгнення в Україну на 70% - Reuters». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на 2022 рік увійшла трохи божевільна і незвичайна жіноча стрижка восьминігУ моду на 2022 рік увійшла трохи божевільна і незвичайна жіноча стрижка восьминіг ПриватБанк блокує рахунки клієнтів: вимагають йти у відділення з документамиПриватБанк блокує рахунки клієнтів: вимагають йти у відділення з документами День ангела Оксани: привітання, сердечні картинки і листівки до святаДень ангела Оксани: привітання, сердечні картинки і листівки до свята В Україні намете до 1,5 метра снігу: яким регіонам готуватися до негодиВ Україні намете до 1,5 метра снігу: яким регіонам готуватися до негоди Дірка від бублика, або Що отримає Україна після підписання ЗВТ із ТуреччиноюДірка від бублика, або Що отримає Україна після підписання ЗВТ із Туреччиною
09:07

Сон з суботи на неділю: про що попереджає і чи буде він віщим

08:30

Коронавірус в Україні 6 лютого: за добу виявили понад 27 тисяч нових хворих

08:04

Гороскоп на сьогодні, 6 лютого 2022: Стрільцям - успіх, Тільцям - важливе знайомство, Рибам - зрадаВідео

08:02

Великобританія відправила в Україну сотню елітних військових - MirrorВідео

07:45

Для США сталося найгіршеПогляд

Реклама
07:34

"Київ може впасти протягом декількох днів": Росія готова до вторгнення в Україну на 70% - ReutersВідео

07:10

Гороскоп Олени Зеленської: чому президентська сім'я під загрозою

07:06

3 простих способи, які зроблять передпокій неймовірно затишнимВідео

06:29

"Чорний лебідь" МонастирськогоПогляд

06:02

Казковий бузковий манікюор - найніжніший манікюр весна 2022Фото

05:40

Ніжний яблучний штрудель з лаваша за 20 хвилин: чудовий десертВідео

05:29

Чи чекати ранньої весни: українцям дали несподіваний прогноз на лютийВідео

05:01

Будуть пишно цвісти: цукор - перевірене добриво для всіх рослин, яке завжди є під рукою

04:22

У моду на 2022 рік повернулися брови в стилі волелюбних 90-хВідео

03:50

Як зробити кухню чистою і затишною: 3 речі, від яких потрібно терміново позбутисяВідео

03:21

Вчені назвали вітамін, дефіцит якого в 10 разів підвищує смертність від COVID-19Відео

02:44

Україні загрожує паливна блокада: коли чекати колапсу на АЗСВідео

02:15

Допоможе при артриті, кашлі та для схуднення: чому імбир потрібно їсти щодня

01:47

"Це безнадійно": Комаровський розніс популярні ліки проти коронавірусу

01:17

Друге життя скляних банок: креативні ідеї, які спростять життя

Реклама
01:05

Розширюємо простір: 7 елементів у дизайні, які терміново потрібно змінитиВідео

00:51

Прикмети на 6 лютого: що не можна робити в день Ксенії і як не потрапити в бідуВідео

00:32

Стане улюбленим куточком в будинку: наймодніші кольори для кухні в 2022 роціФотоВідео

05 лютого, субота
23:51

Лідери Німеччини, Франції та Польщі разом обговорять питання загрози вторгнення Росії в УкраїнуВідео

23:47

Прикмети на 7 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

23:13

Охоронець прогнав дівчину з ДЦП з магазину: чим закінчилася історія

22:40

У Києві поліцейський "фантом" зіткнувся з Лексусом: хто виненВідео

22:05

"Зеленський трухнув": Лукашенко заїкнувся про війну з УкраїноюВідео

21:40

Розіграш бойових дій по переходу в наступ: Росія стрілятиме в 50 км від УкраїниВідео

21:30

Ціна газу в Україні злетіла майже в 5 разів: як і чому підскочила вартістьВідео

21:00

Восьмий "птах" передав Україні 86 тонн оборонних боєприпасів від СШАВідео

20:44

Українські фани зарядили хіт про Путіна на ЧЄ з футзалу: у РФ закотили істерикуВідео

20:37

Будинок, як картинка, і чоловік задоволений: найкращі дружини за знаком зодіакуВідео

20:19

Стало відомо, де активно продають чорноземВідео

19:51

У Зеленського рознесли фейк окупантів щодо переговорів Києва з бойовиками "ЛДНР"Відео

19:49

Руслана Писанка знепритомніла під час виступу: інцидент потрапив на відео

19:31

Квартал 95 назвали "російським комедійним" шоу в Німеччині: як відреагував колектив

19:30

Гарячі зізнання Путіна Сі ЦзіньпінуПогляд

19:26

Пугачова постала на рідкісному сімейному фото

18:56

Батьком виявився незнайомець: ДНК-тест розкрив грандіозну медичну помилкуВідео

Реклама
18:30

"Харків - це Україна": у місті пройшов Марш ЄдностіФото

18:07

Дивовижні можливості, кар'єрне зростання і успіх у всьому: хто зі знаків стане улюбленцями долі в кінці зимиВідео

17:59

Пасажир запобіг катастрофі: в Одесі в останній момент затримали виліт пасажирського бортуВідео

17:56

У НАТО заявили про нарощування військ РФ біля кордонів з УкраїноюВідео

17:56

США закликають Японію "притиснути" Росію санкціями у разі вторгнення в УкраїнуВідео

17:37

День ангела Оксани: привітання, сердечні картинки і листівки до свята

17:30

Фінансовий гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Левам - інтриги недругів, Дівам - великий куш, Рибам - крадіжкаВідео

17:24

Після візиту в Україну Ердоган захворів на коронавірус: з'явилася реакція ЗеленськогоВідео

17:14

"Боже, це точно Надя?": Дорофєєва без білизни приголомшила феєричним анонсом нової пісні

16:59

В Україну йде аномальне потепління: де все розтане вже завтраВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти