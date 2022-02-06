"Київ може впасти протягом декількох днів": Росія готова до вторгнення в Україну на 70% - Reuters

Росія готова до вторгнення в Україну на 70% / Reuters

Російські війська готові на 70% для повномасштабного вторгнення в Україну. Наступ нібито планується після 15 лютого – щойно замерзання землі досягне піку.

Таку інформацію оприлюднило видання Reuters. Офіційні представники США повідомили журналістам, що протягом останніх двох тижнів кількість батальйонних тактичних груп РФ на кордоні з Україною збільшилася до 83 станом на п'ятницю. Також відомо, що ще 14 груп знаходяться на шляху до кордону.

Джерела видання припускають, що наступ може відбутися найближчими днями - це залежить від погодних умов. Очікується, що замерзання землі досягне піку 15 лютого і триватиме до кінця березня. Це дозволить російським військовим частинам механізувати транзит бездоріжжям.

За словами офіційних осіб, Вашингтон вважає, що Росія може вибрати інші варіанти, крім повномасштабного вторгнення, включаючи обмежене вторгнення, і не вірить, що президент Володимир Путін ухвалив остаточне рішення. Вони сказали, що Путін створює силу, яка може реалізувати всі сценарії.

Також джерела вважають, що якщо Росія вторгнеться в столицю України Київ, то вона може впасти протягом декількох днів. Повномасштабне вторгнення призведе до великих жертв як серед військових України, так і серед мирного населення.

Реклама

"Україна може втратити від 5 000 до 25 000 військовослужбовців, тоді як втрати російських військ можуть скласти від 3 000 до 10 000, а втрати серед цивільного населення можуть скласти від 25 000 до 50 000, за оцінками США, сказав чиновник", - пише видання.

Також очікується, що повномасштабне вторгнення Росії спровокує втечу мільйонів людей в Європу.

Раніше з'явилося більше свідчень нарощування російської військової техніки навколо кордонів України. Зокрема, нові супутникові знімки, опубліковані американською корпорацією Maxar Technologies, демонструють подальше розширення військової присутності РФ в Білорусі, анексованому Криму і на заході Росії.

Німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що посилення співпраці України з міжнародними партнерами свідчить про програші позиції Росії, спрямованої на залякування.

Американське інформагентство Bloomberg увечері в п'ятницю, 4 лютого, помилково оприлюднило оголошення про вторгнення Росії в Україну. Новина з гучним заголовком "Russia Invades Ukraine"("Росія вторглася в Україну") вийшла о 23:00 за київським часом. Незабаром це повідомлення видання видалило й опублікувало заяву з вибаченнями.

Читайте також: