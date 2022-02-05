Росія планує провести "ядерні навчання" під час вторгнення в Україну - Financial Times

Росія проведе військові навчання з використанням ядерної зброї в лютому - Financial Times / Reuters

У США вважають, що Росія в лютому хоче провести військові навчання з використанням ядерної зброї. Мета - попередити НАТО, щоб Альянс не заважав Путіну напасти на Україну.

Таку інформацію оприлюднило видання Financial Times з посиланням на джерело в американському Конгресі. За даними видання, Росія зробить це як попередження для НАТО, щоб Альянс не втручався, якщо Володимир Путін вирішить напасти на Україну.

"Про плани Путіна провести ядерні навчання розповіли голова Комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі і директор Національної розвідки Авріл Хейнс 4 лютого під час виступу в Палаті представників за закритими дверима", — цитує видання слова свого співрозмовника.

Подібні навчання Росії зазвичай включають випробування міжконтинентальних балістичних ракет з землі, моря і повітря. У США вважають, що цього разу вони відбудуться в лютому, а не восени, щоб пригрозити українським союзникам не втручатися в українсько-російські відносини.

Financial Times вважає, що якщо Путін все ж наважиться на вторгнення, то станеться це в середині лютого – початку березня.

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"Проведення навчань, що збігаються з вторгненням, стане потужним нагадуванням НАТО про потужність найбільших у світі ядерних сил Москви", — зазначає видання.

Експерти повідомляють, що РФ має в своїх сховищах менш як 4500 ядерних боєголовок.

"Це було б неймовірно провокаційним і зловісним посилом, якби вони зробили це одночасно з вторгненням в Україну", — сказала експерт з ядерної зброї з Гудзонського інституту у Вашингтоні Ребекка Гайнріхс.

Раніше з'явилося більше свідчень нарощування російської військової техніки навколо кордонів України. Зокрема, нові супутникові знімки, опубліковані американською корпорацією Maxar Technologies, демонструють подальше розширення військової присутності РФ в Білорусі, анексованому Криму і на заході Росії.

Німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що посилення співпраці України з міжнародними партнерами свідчить про програші позиції Росії, спрямованої на залякування.

Американське інформагентство Bloomberg увечері в п'ятницю, 4 лютого, помилково оприлюднило оголошення про вторгнення Росії в Україну. Новина з гучним заголовком "Russia Invades Ukraine" ("Росія вторглася в Україну") вийшла о 23:00 за київським часом. Незабаром це повідомлення видання видалило й опублікувало заяву з вибаченнями.

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