Удар РФ і візит головного дипломата ЄС до Києва: чиновник показав фото з укриття

Атаки російських окупаційних військ стали повсякденною реальністю хороброго українського народу, сказав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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Боррель - про атаку на Київ: це повсякденна реальність хороброго українського народу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Нацполіція

Зранку, 7 лютого, під час масованої повітряної атаки окупантів агресора Росії на Київ, у столиці перебував глава Європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він відзначив хоробрість українського народу.

Як повідомив чиновник у соціальній мережі Х, у цей час він перебував в укритті, а столицею лунав сигнал повітряної тривоги.

Дипломат опублікував фотографію і сказав, що це повсякденна реальність хороброго українського народу.

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"Це повсякденна реальність хороброго українського народу відтоді, як Росія почала свою незаконну агресію", - зазначив він. Боррель в укритті в Києві під час атаки РФ / Скріншот акаунт Борреля в соцмережі Х

Ракетний удар РФ по Києву 7 лютого

Зранку в Україні була масштабна повітряна тривога. Окупанти Росії завдали ударів по Києву та інших містах. У Голосіївському районі сталося загоряння 18-поверхового будинку, атакований був і Дніпровський район. Постраждали люди.

У Дніпровському районі Києва сталося аварійне відключення світла. Енергетики проводять ремонтні роботи.

РФ атакувала Київ десятками ракет, розповів голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Сили ППО збили над столицею близько 20 повітряних ворожих цілей.

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