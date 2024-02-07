Удар РФ і візит головного дипломата ЄС до Києва: чиновник показав фото з укриття

Зранку, 7 лютого, під час масованої повітряної атаки окупантів агресора Росії на Київ, у столиці перебував глава Європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він відзначив хоробрість українського народу.
Як повідомив чиновник у соціальній мережі Х, у цей час він перебував в укритті, а столицею лунав сигнал повітряної тривоги.
Дипломат опублікував фотографію і сказав, що це повсякденна реальність хороброго українського народу.
"Це повсякденна реальність хороброго українського народу відтоді, як Росія почала свою незаконну агресію", - зазначив він.
Ракетний удар РФ по Києву 7 лютого
Зранку в Україні була масштабна повітряна тривога. Окупанти Росії завдали ударів по Києву та інших містах. У Голосіївському районі сталося загоряння 18-поверхового будинку, атакований був і Дніпровський район. Постраждали люди.
У Дніпровському районі Києва сталося аварійне відключення світла. Енергетики проводять ремонтні роботи.
РФ атакувала Київ десятками ракет, розповів голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Сили ППО збили над столицею близько 20 повітряних ворожих цілей.
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