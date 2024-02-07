Російські ракети летіли в бік Польщі: у небо терміново підняли авіацію

Неподалік польського кордону російська ракета розвернулася і полетіла на Львів.

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Польща підняла в небо літаки під час ракетного удару РФ по Україні / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com, Вікпедія

Під час масованого ракетного удару по Україні вранці 7 лютого одна з російських ракет рухалася в напрямку кордону з Польщею. Пізніше вона змінила курс і рухається в бік Львова. Тим часом поляки підняли в небо авіацію.

О 07:08 Повітряні сили сили повідомили: "Крилата ракета на Львівщині рухається в бік кордону з Польщею".

"Ракета змінила курс, рухається в напрямку Львова", - додали у ПС ЗСУ о 07:13.

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Мер міста Андрій Садовий закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

У польському Оперативному командуванні у Twitter повідомили, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана із завданням ракетних ударів по території України.

"Розпочато всі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і Оперативне командування постійно моніторить ситуацію", - йдеться в повідомленні.

"Попереджаємо, що задіяна польська та союзницька авіація, що може спричинити підвищений рівень шуму, особливо в південно-східній частині країни", - додали в ОК.

За деякими даними, поляки підняли в небо три F-16. Але на відстані 20 км від кордону російська ракета розвернулася і полетіла на Львів.

Ракетний удар по Україні 7 лютого

Вранці 7 лютого в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові пролунали щонайменше чотири вибухи. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання в Слобідському районі міста. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.

У Києві також було чути звуки вибухів. Влада повідомила про роботу сил ППО.

Голосно було в Миколаєві, Дрогобичі, Дніпропетровській області та інших регіонах.

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