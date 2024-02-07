"Тисне Трамп": республіканці в Сенаті заблокують пакет допомоги Україні - The Hill

Якщо республіканці цього тижня заблокують питання щодо безпеки кордону та пакет фінансування України, до законопроєкту повернуться не раніше 26 лютого.

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Республіканці в Сенаті залишають Україну в підвішеному стані - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН, pixabay.com

Республіканці в Сенаті США заблокують процедурну пропозицію про початок обговорення двопартійної угоди про безпеку кордону цього тижня. Таким чином, військова допомога Україні залишиться у підвішеному стані в осяжному майбутньому. Як пише The Hill, республіканці діють під сильним тиском колишнього президента Дональда Трампа

Видання зазначає, що нездатність просунути угоду про безпеку кордону цього тижня означатиме, що навряд чи Сенат ухвалить документ без серйозних змін. І будь-які зміни реформ у сфері надання притулку та безпеки кордону, які були узгоджені з Білим домом і демократами в Сенаті, можуть зірвати всю угоду.

Представник республіканців у Сенаті Джон Тун заявив, що республіканці в Сенаті "навряд чи" голосуватимуть за законопроєкт, оскільки члени партії хочуть більше часу для вивчення складного пакета.

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"Я думаю, що це малоймовірно (голосування, - ред.), тому що я просто думаю, що наші члени хочуть більше часу, щоб оцінити це", - сказав він, коли його запитали про перспективу голосування будь-якого сенатора від Республіканської партії.

Тун додав, що рішення лідера більшості в Сенаті Чака Шумера призначити голосування на середу є "поспішним".

Джеймс Ленкфорд - провідний республіканець на переговорах, який працював над пакетом питань безпеки кордону впродовж останніх чотирьох місяців - сказав у понеділок увечері, що не знає, чи буде він голосувати за перехід до законопроєкту в середу.

Водночас Шумер сказав, що готовий відкласти перше процедурне голосування щодо пакета до четверга, але висловив сумніви, що це вплине на отримання достатньої кількості голосів для початку дебатів і внесення поправок до нього.

"Але я підозрюю, що вони не ухвалять навіть цю пропозицію, тому що їм дійсно не потрібно більше часу. Вони просто використають це як привід", - сказав він.

Деякі республіканці, які планують голосувати проти просування законопроєкту, кажуть, що це не означає, що вони обов'язково виступають проти сутності закону.

"Сенат планує взяти двотижневу перерву, починаючи з суботи, а це значить, що якщо республіканці цього тижня заблокують безпеку кордону і пакет фінансування України, у них немає шансу повернутися до законопроєкту до 26 лютого", - пише видання.

Законопроєкт республіканців про допомогу лише Ізраїлю провалено

У вівторок, 6 лютого, Палата представників Конгресу США відхилила запропонований республіканцями законопроект про виділення Ізраїлю 17,6 мільярда доларів, пише Reuters.

Голосування відбулося 250 голосами проти 180 голосів, оскільки він був поданий за прискореною процедурою, що вимагала більшості у дві третини голосів для ухвалення. Голосування відбувалося переважно за партійною ознакою, хоча 14 республіканців виступили проти законопроекту, а 46 демократів підтримали його.

Демократи заявили, що хочуть проголосувати за ширший документ, який також передбачатиме допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та кошти для безпеки кордонів.

"Це нічого не дає і затримує надання допомоги нашим союзникам і надання гуманітарної допомоги", - сказала конгресменка Роза ДеЛауро, головний демократ у Комітеті з асигнувань Палати представників.

"Наші союзники стикаються із загрозами існуванню, а наші друзі та вороги по всьому світу спостерігають, чекаючи, як відповість Америка", - сказала вона.

Військова допомога США Україні

У Сенаті США опублікували новий законопроєкт про додаткове фінансування, який об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США. Голосування за документ призначено на 7 лютого в Сенаті.

Загальна сума виділених коштів становить 118 млрд доларів. З них на допомогу Україні передбачено 60 млрд доларів, ще близько 14 млрд доларів - для підтримки Ізраїлю, на захист кордонів США - 20,23 млрд доларів.

Спікер Палати представників, республіканець Майкл Джонсон заявив, що законопроєкт про безпеку "ще гірший, ніж попередній". За його словами, документ буде похований.

Видання Financial Times писало про те, що експрезидент США Дональд Трамп може "пожертвувати" інтересами України, щоб знову стати главою Білого дому. Уже зараз політик чинить шкідливий вплив на американську зовнішню політику. Зокрема, за дорученням Трампа республіканці в Конгресі блокують військову допомогу Україні.

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