РФ вдруге за ранок атакувала Україну: у Києві вибухи, що відбувається по країні

Окупаційні війська агресора Росії здійснили повторні пуски ракет по Україні, ракети прямували курсом на південний захід, повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.

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Росія вдруге за ранок атакувала Україну, ППО відбиває удари окупантів / Колаж: Главред, фото: map.ukrainealarm.com, АрміяInform

Російські окупанти вранці, 7 лютого, здійснили повторні пуски ракет по території України. У Києві прогриміли вибухи. Мер столиці закликав жителів міста перебувати в укриттях.

У Повітряних силах о 7:42 повідомили про повторну ракетну атаку військ РФ.

Київ

Мер Києва Кличко закликав жителів столиці перебувати в укриттях. У місті прогриміли вибухи.

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"Вибухи в місті. Працює ППО. Перебувайте в укриттях! Вибух у місті. Не залишайте укриттів до відбою тривоги! Після вибуху виклик медиків у Дніпровський район. Детальніше - згодом", - повідомив Віталій Кличко.

Також відомо про падіння уламків у Дніпровському районі столиці.

"Унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі столиці. Оперативні служби направляються на місце події. Інформація уточнюється", - повідомили в КМВА.

"Група ракет змінила курс, що рухається на Київ! Решта груп продовжують рух південно-західним курсом. Ракети в Борисполі! Залишайтеся в укриттях! Працює ППО!" - попередили у ЗС.

У Києві Дніпровський район без світла

У ДТЕК попередили про аварійне відключення світла в Дніпровському районі через обстріл окупантів.

"Через обстріл російських окупантів у Києві сталося аварійне відключення світла в Дніпровському районі. Частина жителів залишилася без електропостачання. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оглянуть обладнання, з'ясують причини та зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло", - сказали в компанії.

У Голосіївському районі зафіксовано загоряння будівлі

"Пожежно-рятувальний підрозділ прямує в Голосіївській район, де, попередньо, сталося загоряння будівлі", - інформує мер Кличко.

Пожежа в житловому будинку в Голосіївському районі / Скріншот Главред

У Миколаєві пошкоджено житлові будинки

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про пошкодження житлових будинків у місті.

"Є пошкоджені житлові будинки. Близько 20 із них - без дахів. Пошкодження газових і водопровідних мереж - комунальники вже ліквідовують. Є поранені. Одну людину госпіталізовано. Іншим надали допомогу на місці. Наші будівельні бригади вже виїхали. Надамо людям усю необхідну допомогу. Детальніше щодо цифр - трохи пізніше", - розповів градоначальник.

Потерпілий загинув.

"На жаль, чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова і черепно-мозкова травма", - сказав Сєнкевич.

Наслідки обстрілу Миколаєва

Мер Сенкевич показав наслідки удару російських окупантів.

"Такі наслідки маємо. Більш детально про район та роботу рятувальників і комунальників - після відбою повітряної тривоги", - заявив очільник міста.

Наслідки удару російських окупантів по Миколаєву / Telegram-канал О. Сенкевича

Миколаївська область

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що раніше вранці Миколаїв був атакований БПЛА типу Shahed-136/131.

"Вранці, 7 лютого, ворог атакував місто БпЛА типу Shahed-136/131 і ракетами повітряного базування. Унаслідок влучень пошкоджено близько 20 житлових будинків. Одна людина постраждала, чоловікові надається необхідна медична допомога. На ділянці підземного газопроводу сталося загоряння. Крім того, на території інфраструктурного об'єкта пошкоджено та виникла пожежа технічної споруди. Наразі загоряння локалізовано", - сказав Кім.

Харків

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельника інформує, що окупанти в рамках попередньої атаки атакували Салтівський район Харкова.

"Оновлення до попередньої інформації про влучання: зафіксовано також удар по Салтівському району міста", - сказав він.

Наслідки ударів РФ по Харкову

Керівник Харківської ОВ Олег Синегубов показав наслідки ударів російських військ по Харкову.

"У Харкові розпочався обстріл ракетами С-300 з 6:00 год, зафіксовані влучання у Слобідському районі. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Отримала легкі ушкодження 52-річна жінка, без госпіталізації. Огляд місць триває", - розповів Синєгубов.

РФ вдарила по Харкову вранці 7 лютого / t.me/synegubov

РФ вдарила по Харкову вранці 7 лютого / t.me/synegubov

РФ вдарила по Харкову вранці 7 лютого / t.me/synegubov

Активність ворожої авіації на південно-східному напрямку

У ЗС ЗСУ попередили українців про активність авіації окупантів.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів!", - заявили військові.

Ракетна атака Росії 7 лютого

Рано вранці, 7 лютого, по всій Україні пролунала повітряна тривога. Окупанти підняли в небо бомбардувальники Ту-95МС і атакували ракетами. Вибухи прогриміли в Києві, Харкові, Львівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

У Києві частина жителів лівого берега без світла і води після російської атаки. У Голосіївському районі сталося загоряння в багатоповерховому будинку.

Російські ракети летіли у бік Польщі - ВПС країни в екстреному порядку піднімали авіацію. Ракета РФ рухалася в напрямку польського кордону.

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