РФ атакувала Київ десятками ракет: 11 людей постраждали, зокрема й вагітна жінка

У небі над столицею та областю сили ППО збили близько 20 ворожих цілей.

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Ракетного удару по Києву окупанти завдали вранці 7 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Уранці 7 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Києву, він став уже третім у 2024 році. У небі над столицею та областю сили ППО збили приблизно 20 ворожих цілей.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території Росії.

"Повітряна тривога в столиці тривала близько трьох годин. Ракети заходили в столицю кількома хвилями за різними напрямками. Силами і засобами протиповітряної оборони над Києвом і в районі столиці було уражено близько двох десятків ворожих ракет", - розповів Попко.

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Що відомо про наслідки ракетного удару РФ

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування.

Загорілися автомобілі, пошкоджено електромережі. Постраждала одна людина. Екстрені служби ліквідують загоряння.

У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару постраждали двоє людей. Пошкоджено електромережі. Ремонтні бригади енергетиків уже працюють на відновленні електропостачання. Інформація про руйнування та постраждалих оновлюється й уточнюється.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив про дев'ятьох постраждалих.

"Із багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували вже 6 осіб. Серед них - вагітна жінка. Екстрені служби працюють на місці. Ще двоє постраждалих госпіталізовані в Дніпровському районі. А одному медики надали допомогу на місці", - написав він у Telegram.

У Бучанському та Фастівському районах Київщини пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, господарські будівлі та комунікації. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих, повідомили в ДСНС.

Оновлено. За даними на 09:43, відомо вже про 11-ох постраждалих від ракетного удару у Києві, повідомили у КМВА.

Під завалами ймовірно є загиблі, додали в МВС.

Оновлено. За даними Київської міської адміністрації, вже відомо про трьох загиблих і 16 ранених у столиці України.

Частина киян залишилася без світла

За інформацією Міненерго, внаслідок ракетного удару відключилися лінії електропередачі. Знеструмлено підстанції. Через це відключено частину споживачів у Дніпровському та Деснянському районах - загалом 19,4 тисячі абонентів. Без світла залишилися заклади охорони здоров'я.

У ДТЕК уточнили, що через падіння уламків під час ранкової ракетної атаки зафіксовано пошкодження двох високовольтних ліній.

"Енергетики вже працюють над поверненням світла. Протягом трьох-чотирьох годин будинки будуть підключені за резервними джерелами живлення. До кінця дня плануємо відновити нормальну роботу електромереж", - йдеться в повідомленні.

Ракетний удар по Україні 7 лютого

Уранці 7 лютого в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові пролунали щонайменше чотири вибухи. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання в Слобідському районі міста. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.

У Києві також було чути звуки вибухів. Влада повідомила про роботу сил ППО.

Голосно було в Миколаєві, Дрогобичі, Дніпропетровській області та інших регіонах.

Як писав Главред, 7 лютого одна з російських ракет рухалася в напрямку кордону з Польщею. Пізніше вона змінила курс на Львів. Тим часом поляки підняли в небо авіацію.

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