Удар для роспропаганди: ЗСУ підняли український прапор в Кринках - Deepstate

Аналітики зазначають, що на лівому березі Дніпра Сили оборони України продовжують вести важкі бої з переважаючими силами російських окупаційних військ.

https://glavred.net/ukraine/udar-dlya-rospropagandy-vsu-podnyali-ukrainskiy-flag-v-krynkah-deepstate-10539605.html Посилання скопійоване

ЗСУ підняли український прапор в Кринках на лівому березі Дніпра / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Сили оборони України підняли український прапор в населеному пункті Кринки на лівому березі Херсонської області. Відповідне відео опублікував моніторинговий проект Deepstate.

Аналітики відзначають, що російська пропаганда постійно заявляє про те, що російські окупаційні війська повернули контроль над цим населеним пунктом і відсунули українських військових за Дніпро.

"Бійці 36-ї ОБрМП так не вважають. І тепер український прапор милує око наших військових і на перекір всій російській пропаганді буде муляти росіянам. А генерал Теплинський так і залишиться нереалізованим невдахою", - йдеться у повідомленні Deepstate. відео дня

Дивіться відео як ЗСУ підняли український прапор в Кринках на лівому березі Херсонської області:

Фото: скріншот

Однак, як зазначили в Deepstate, незважаючи на це, інтенсивні бої тривають, і радіти ще зарано. Ворог постійно підтягує резерви, намагається витіснити наших бійців, а також приділяє велику увагу переправі та правому березі.

Бойові дії на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у російських військах на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області продовжують виникати проблеми із зв'язком. Згідно з повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), окупанти змушені чекати на дозволи для використання артилерії, після чого надсилають фото- та відеозвіти про знищення цілей.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що українські війська розширили плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Також на півдні України окупанти посилили використання дронів. ЗСУ утримують позиції під тиском ворожих атак та розширюють плацдарм в ускладнених погодніх умовах.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.