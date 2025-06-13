Удар Ізраїлю по Ірану "зачепив" Україну: Кочетков назвав наслідки

Найімовірніше, гарячого протистояння між Ізраїлем та Іраном далі не буде, впевнений експерт.

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Нетаньяху, удар Ізраїлю по Ірану / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

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Сторони шукатимуть варіант певної домовленості

Ескалація протистояння між Іраном та Ізраїлем відволікає увагу від України

Між Іраном та Ізраїлем триває давня й нескінченна війна, а зараз один із ключових моментів цього протистояння, коли Іран вийшов на рівень, що дає змогу констатувати наявність у нього ядерної зброї.

Про це в коментарі Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

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За його словами, ця ескалація протистояння між Іраном та Ізраїлем відволікає увагу від України. Але - виключно Сполучених Штатів Америки.

"Ізраїль нам допомагав, але тихо, ховаючись, щоб не псувати відносини з Росією. Ізраїль надав нам Patriot, але не напряму - він передав його Штатам, які трохи відремонтували, модернізували і тільки тоді передали нам. Тобто Ізраїль Україні особливо не допомагає", - пояснив експерт.

Кочетков зауважив, що сторони шукатимуть варіант певної домовленості, щоб Іран не перейшов до серійного виробництва ядерної зброї.

"Адже експериментальну ядерну зброю Іран має, а от серійному її виробництву спробують запобігти. Тож у світі зберігатиметься два центри напруги - Україна і все, що відбувається навколо Ізраїлю. Але, найімовірніше, гарячого протистояння між Ізраїлем та Іраном далі не буде. Побомблять один одного, і на тому все", - вважає експерт.

Загострення між Іраном та Ізраїлем - головне

Як повідомляв Главред, Іран відповів запуском близько 100 дронів на Ізраїль. Представник ЗС Ірану Абольфазл Шекарчі і верховний лідер аятолла Алі Хаменеї пригрозили "жорсткою відповіддю" Ізраїлю і США.

Крім того, Ізраїль планує продовжувати військову операцію проти Ірану щонайменше ще два тижні. Основними цілями для ізраїльських сил є іранська ядерна програма, військове керівництво та ракетний арсенал.

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану під назвою "Народ як лев", задіявши 200 винищувачів і понад 330 боєприпасів по більш ніж 100 цілях. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що метою стали об'єкти ядерної інфраструктури, підприємства з виробництва балістичних ракет та інші військові об'єкти.

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Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков - аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника прес-служби президента України.

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