Ізраїль завдав удару по Ірану: уражено ядерні об'єкти, Тегеран почав атаку у відповідь

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що операція "Левовий народ" триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

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Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах і ракетних заводах Ірану / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

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ЦАХАЛ завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану

Тегеран обіцяє Ізраїлю "гірку долю"

Трамп заявив, що США готові захищати як себе, так і Ізраїль

Близько третьої години ночі 13 червня армія Ізраїлю розпочала операцію "Левовий народ", у межах якої ЦАХАЛ завдав ударів по території Ірану. Хвиля атак прокотилася по всій країні.

Ізраїльські літаки завдали ударів по підприємствах зі збагачення урану в Натанзі та Фордо, по ракетних базах у Керманшаху та Хорремабаді. Також під атакою опинилися Тегеран, Ісфахан, Тебріз та інші великі іранські міста.

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Цілями ударів стали керівництво іранських Збройних сил і Корпусу вартових Ісламської революції, а також вчені, які працюють над ядерною програмою. Також під удар потрапило місто Кум, де живуть багато представників духовного керівництва ісламської республіки.

Поряд із масштабними авіаударами ізраїльське розвідувальне агентство Моссад також провело низку таємних диверсійних операцій на території Ірану.

У чому мета операції Левовий народ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пояснив початок операції наявністю в Ірану збагаченого урану, достатнього для виробництва дев'яти бомб. За його словами, мета операції - завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводам із виробництва балістичних ракет і військовому потенціалу країни. Він підкреслив, що кампанія триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

"Ми не ненавидимо вас. Ви - не наші вороги. У нас є спільний ворог: тиранічний режим, який вас топче", - сказав Нетаньяху, звертаючись безпосередньо до народу Ірану.

Ізраїльський прем'єр стверджує, що однією з цілей операції став ядерний об'єкт у Натанзі. Також мішенями стали іранські фізики-ядерники.

Армія Ізраїлю пізніше опублікувала список ліквідованих високопоставлених осіб Ірану під час нічної атаки.

Зокрема, ліквідовані:

генерал-майор Хосейна Саламі, який керував усіма підрозділами країни;

генерал-майор Мохаммеда Багрі - начальник Генштабу Збройних сил Ірану;

генерал-майор Голам-Алі Рашид - командувач Центрального командного штабу "Хатам аль-Анбія" КВІР, який відповідає за оперативне планування;

екс-глава Організації з атомної енергії Ірану і ключовий фізик-ядерник програми зі збагачення урану Ферейдун Аббасі-Давані;

президент Ісламського університету "Азад", фахівець із лазерної ізотопної сепарації Мохаммад Мехді Теханчі.

Армія Ізраїлю опублікувала список ліквідованих високопоставлених осіб іранської сторони

Іранські державні ЗМІ підтвердили, що серед убитих справді був командувач Корпусу вартових ісламської революції генерал Хоссейн Саламі, а також начальник штабу генерал Мохаммад Багері та принаймні ще один високопоставлений генерал.

Державні ЗМІ Ірану також підтвердили загибель двох провідних учених-атомників і ще одного високопоставленого генерала.

За даними Tasnim і IRNA, загинули глава Організації з атомної енергії Ірану Ферейдун Аббасі та президент Ісламського університету Азад Мохаммад Мехді Техранчі. Крім того, внаслідок ізраїльської атаки загинув командувач Корпусу вартових іранської революції генерал-майор Хосейн Саламі і кілька офіцерів КВІР.

Атака на один із головних ядерних об'єктів Ірану

Як повідомляє IRIB з посиланням на іранські джерела, внаслідок ізраїльської атаки нібито серйозно пошкоджено найважливіший об'єкт ядерної програми Ірану

Два вибухи в Натанзі прогриміли о 04:15 за місцевим часом (4:45 за Києвом). Після цього було чутно ще кілька схожих на вибухи звуків. Стверджується, що це звуки активації систем ППО.

За непідтвердженою інформацією, реактор зруйнований і охоплений вогнем.

Близько 05:30 (6:00 за Києвом) повідомлялося про новий вибух на ядерному об'єкті в Натанзі.

Цей добре укріплений об'єкт знаходиться за 150 миль на південь від столиці Тегерана і вміщує тисячі центрифуг, що використовуються для збагачення урану для ядерної енергетики. Комплекс має надземні та підземні споруди, і поки що неясно, що саме було пошкоджено, проте про жертви не повідомляється, пише CNN.

Офіційні особи в Тегерані поки що не надали подробиць. Водночас місцеві ЗМІ та очевидці повідомляли про потужні вибухи та густий дим над об'єктом.

Своєю чергою, МАГАТЕ з посиланням на владу Ірану повідомило, що АЕС у Бушері не зазнала атаки Ізраїлю, а рівень радіації на ядерному об'єкті в Натанзі не перевищено.

"МАГАТЕ уважно стежить за серйозною тривожною ситуацією в Ірані. Агентство може підтвердити наявність об'єкта в Натанзі серед цілей. Агентство підтримує зв'язок з іранською владою щодо рівня радіації. Ми також підтримуємо зв'язок з нашими інспекторами в країні", - сказав голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Дивіться відео - Наслідки атаки Ізраїлю на Іран:

США знали про атаку, але брали в ній участь

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США не брали участі в ізраїльській операції проти Ірану, пише CNN.

"Сьогодні ввечері Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим головним пріоритетом є захист американських сил у регіоні", - сказав держсекретар.

Він додав, що Ізраїль поінформував США, що ці дії були необхідні для самооборони. Рубіо також попередив Іран, що той не повинен атакувати сили США.

"Президент Трамп і адміністрація вжили всіх необхідних заходів для захисту наших сил і підтримують тісний контакт із нашими регіональними партнерами. Дозвольте мені чітко заявити: Іран не повинен атакувати інтереси або персонал США", - наголосив Рубіо.

Тегеран обіцяє "жорстке покарання" за удари Ізраїлю

Прессекретар Збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі заявив, що Іран відповість на удари Ізраїлю. США також "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона у своїй непричетності.

"Ісламська Республіка Іран обов'язково відповість, і ворог заплатить високу ціну. Їм буде завдано сильного удару", - заявив Шекарчі.

За його словами, внаслідок ізраїльських ударів постраждали житлові райони, а збройні сили перебувають у повній бойовій готовності.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що на Ізраїль чекає "жорстке покарання" за удари по країні. У своїй заяві він підтвердив, що внаслідок ізраїльських ударів, спрямованих, зокрема, на ядерні та військові об'єкти, ліквідовано високопоставлених військових чиновників і вчених.

Трамп відреагував на авіаудари Ізраїлю по Ірану

Атака Ізраїлю на Іран не стала сюрпризом для США. Вашингтон знав про удари заздалегідь, проте Штати не були залучені до атаки у військовому плані та сподіваються, що Іран повернеться до переговорів. Про це заявив глава Білого дому Дональд Трамп.

"Іран не може мати ядерну бомбу, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Подивимося. Є кілька людей у керівництві, які не повернуться (йдеться про іранських лідерів, які, згідно з повідомленнями ЗМІ, загинули внаслідок авіаударів, - ред.)", - заявив Трамп.

Трамп очікує відплати з боку Ірану. Центральне командування перебуває в стані підвищеної готовності.

"США захищатимуть себе та Ізраїль, якщо Іран вживе відповідних заходів. Він сказав, що сподівається, що вони знову сядуть за стіл переговорів", - цитують Трампа журналісти.

Іран атакував Ізраїль безпілотниками

Після нічної атаки ВПС Ізраїлю по території Ірану Ісламська Республіка запустила по Ізраїлю понад сто дронів. За словами офіційного представника ЦАХАЛ Ефі Дефріна, ізраїльські системи ППО "працюють для відбиття цих атак".

Дивіться відео - Тегеран запустив дрони в бік Ізраїлю:

Пізніше ізраїльські військові повідомили про перехоплення дронів, запущених Іраном у бік Ізраїлю, за межами території країни.

Зокрема, є повідомлення про знищення безпілотників, що летять у напрямку Ізраїлю, над територією Сирії.

Ізраїль оголосив НС і мобілізує резервістів

Глава Генштабу Ізраїлю Еяль Замір заявив, що армія Ізраїлю мобілізує десятки тисяч резервістів. За його словами, для Ізраїлю "це вирішальні дні", а країна "перебуває на початку нового етапу операції зі зміцнення майбутнього".

"Ми перебуваємо в центрі історичної кампанії, якої ще не знала наша держава. Це критична операція, спрямована на запобігання екзистенційній загрозі з боку ворога, який має на меті нас знищити", - сказав глава Генштабу.

За його словами ЦАХАЛ розпочав операцію, тому що "настав час". Замір також попередив жителів Ізраїлю про небезпеку з боку Ірану.

"У цей момент я прошу вас підтримати солдатів ЦАХАЛу і сили безпеки, які з рішучістю діють на всіх фронтах - і поруч, і далеко. Вони захищають нас усіх, ризикуючи власним життям. Ми мобілізуємо десятки тисяч резервістів і готуємося на всіх кордонах. Я попереджаю: кожен, хто спробує кинути нам виклик, заплатить високу ціну", - сказав він.

Зі свого боку, Рада національної безпеки Ізраїлю попередила ізраїльтян за кордоном про необхідність вжити підвищених заходів обережності, пише The Times of Israel.

"Терористи можуть спробувати напасти на ізраїльтян і євреїв по всьому світу, здійснюючи акти помсти", - йдеться в заяві РНБ Ізраїлю.

Ізраїльтян за кордоном закликали уникати демонстрації єврейської та ізраїльської символіки, не повідомляти про своє місцеперебування в соціальних мережах, а також відмовитися від відвідування великих заходів, пов'язаних з Ізраїлем або іудаїзмом.

Тим часом в Ізраїлі люди спустошують продуктові магазини - дивіться відео:

В Ізраїлі оголошено режим надзвичайного стану. Повітряний простір закрито.

Про закриття свого повітряного простору і припинення приймання та відправлення рейсів в аеропортах оголосили також Ірак і королівство Йорданія.

Німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила про скасування всіх рейсів до Тегерана і з Тегерана до подальшого повідомлення.

Іран vs Ізраїль / Інфографіка: Главред ​

Як відреагували у світі на атаку Ізраїлю на Іран

Катар різко засудив повітряні удари Ізраїлю по території Ірану, назвавши їх "кричущим порушенням" суверенітету і безпеки Ісламської Республіки. З точки зору Дохи, дії Ізраїлю лише "перешкоджають дипломатичним зусиллям", спрямованим на мирне врегулювання близькосхідного конфлікту.

У Великої Британії немає планів допомагати в обороні Ізраїлю. Про це написала в соцмережі X редактор відділу з питань оборони в газеті The Times Лариса Браун.

"Британія не була залучена до ударів Ізраїлю по Ірану і, зрозуміло, що вона не стане захищати Ізраїль у разі відповідних дій Ірану, як це було раніше", - ідеться в її дописі.

"Слід додати, що британські джерела в оборонному відомстві стверджують, що Велика Британія не планує надавати допомогу в захисті Ізраїлю. Зрозуміло, це може змінитися протягом дня", - уточнила вона.

Що передувало

Вашингтон вів переговори з Тегераном про іранську ядерну програму. Із середини квітня пройшло вже кілька раундів. Переговори перебувають під особистим контролем президента Дональда Трампа, який ясно дав зрозуміти, що має намір укласти угоду з Іраном.

США та Іран мають провести шостий раунд ядерних переговорів в Омані 15 червня.

Два тижні тому Трамп застеріг ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху від будь-яких силових дій щодо Ірану, поки тривають переговори, які американська сторона нещодавно назвала продуктивними.

Як писав Главред, раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро попередив, що відсутність ядерної угоди між Іраном і США може призвести до неминучої війни.

На початку квітня Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав привести збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності через загрозу нападу з боку США.

У четвер, 12 червня, Трамп публічно виступив проти атаки Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану, заявивши, що він, як і раніше, вірить у можливість укладення ядерної угоди.

Тим часом американська преса з посиланням на джерела в офіційних колах США писала, що Ізраїль має намір діяти щодо Ірану без підтримки Вашингтона.

Нагадаємо, політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що президенту США потрібна буде "маленька переможна війна". І, найімовірніше, вона буде проти Ірану.

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