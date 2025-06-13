Чи пошкодили ізраїльські удари ядерні об’єкти Ірану - в CNN відповіли

Про що пишуть CNN:
- Три іранські ядерні об'єкти не зазнали пошкоджень внаслідок ізраїльських ударів
- Гендиректор МАГАТЕ контактував з іранськими офіційними особами з цього питання
- Попри атаку на Натанз, МАГАТЕ не фіксує підвищення рівня радіації
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що контролює дотримання ядерних стандартів у рамках ООН, підтвердило, що три ключові іранські ядерні комплекси не зазнали ушкоджень після авіаударів з боку Ізраїлю. Про це повідомляє CNN.
У заяві агентства йдеться, що об'єкти, розташовані в Фордо, Ісфахані та Бушері, залишилися неушкодженими. Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів переговори з іранськими представниками, щоб отримати додаткову інформацію.
Раніше з'явилася інформація про атаку на найбільший ядерний центр Ірану - Натанз. На опублікованих фото і відео було видно значний дим над територією комплексу. Проте, за словами МАГАТЕ, рівень радіації залишився у межах норми, що свідчить про відсутність витоків.
CNN звертає увагу, що об'єкти в Фордо та Натанзі розміщені під землею. Фордо знаходиться приблизно за 32 км на північний схід від міста Кум, а Натанз - близько 240 км на південь від Тегерана.
"Іран витратив роки на зміцнення своїх ядерних об'єктів перед загрозою військових ударів, що ускладнить їх повне знищення", - повідомили CNN військові експерти.
Для захисту використовувалися армований бетон і система підземних тунелів з поворотами, що робить їх знищення надзвичайно складним.
Ізраїль почав війну з Іраном - що відомо
Як писав Главред, у ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. ЦАХАЛ атакував не лише Тегеран, а й ударив по містах Натанз, Хоррамабад і Хамедан, де нібито розташовані об'єкти іранської ядерної програми.
Після масштабної атаки в Ірані пообіцяли, що Ізраїль і США "дорого заплатять". Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї визнав, що внаслідок ізраїльських ударів, спрямованих, зокрема, на ядерні та військові об'єкти, ліквідовано високопоставлених військових чиновників і вчених.
Згодом очільник Штатів Дональд Трамп відреагував на авіаудари Ізраїлю по Ірану. Він заявив, що США готові захищати як себе, так і Ізраїль у разі іранської відповіді.
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Що відомо про CNN?
CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.
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