Чи пошкодили ізраїльські удари ядерні об’єкти Ірану - в CNN відповіли

Військові аналітики підкреслюють, що Іран багато років укріплював свої ядерні об'єкти, враховуючи можливі військові удари.

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Підземні ядерні об'єкти Ірану витримали удар / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що пишуть CNN:

Три іранські ядерні об'єкти не зазнали пошкоджень внаслідок ізраїльських ударів

Гендиректор МАГАТЕ контактував з іранськими офіційними особами з цього питання

Попри атаку на Натанз, МАГАТЕ не фіксує підвищення рівня радіації

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що контролює дотримання ядерних стандартів у рамках ООН, підтвердило, що три ключові іранські ядерні комплекси не зазнали ушкоджень після авіаударів з боку Ізраїлю. Про це повідомляє CNN.

У заяві агентства йдеться, що об'єкти, розташовані в Фордо, Ісфахані та Бушері, залишилися неушкодженими. Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів переговори з іранськими представниками, щоб отримати додаткову інформацію.

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Раніше з'явилася інформація про атаку на найбільший ядерний центр Ірану - Натанз. На опублікованих фото і відео було видно значний дим над територією комплексу. Проте, за словами МАГАТЕ, рівень радіації залишився у межах норми, що свідчить про відсутність витоків.

Радіаційе опромінення / Інфографика: Главред

CNN звертає увагу, що об'єкти в Фордо та Натанзі розміщені під землею. Фордо знаходиться приблизно за 32 км на північний схід від міста Кум, а Натанз - близько 240 км на південь від Тегерана.

"Іран витратив роки на зміцнення своїх ядерних об'єктів перед загрозою військових ударів, що ускладнить їх повне знищення", - повідомили CNN військові експерти.

Для захисту використовувалися армований бетон і система підземних тунелів з поворотами, що робить їх знищення надзвичайно складним.

Ізраїль почав війну з Іраном - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. ЦАХАЛ атакував не лише Тегеран, а й ударив по містах Натанз, Хоррамабад і Хамедан, де нібито розташовані об'єкти іранської ядерної програми.

Після масштабної атаки в Ірані пообіцяли, що Ізраїль і США "дорого заплатять". Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї визнав, що внаслідок ізраїльських ударів, спрямованих, зокрема, на ядерні та військові об'єкти, ліквідовано високопоставлених військових чиновників і вчених.

Згодом очільник Штатів Дональд Трамп відреагував на авіаудари Ізраїлю по Ірану. Він заявив, що США готові захищати як себе, так і Ізраїль у разі іранської відповіді.

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Що відомо про CNN? CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

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