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Чи завдасть Іран ядерного удару по Ізраїлю: ШІ дав тривожну відповідь

Даяна Швець
13 червня 2025, 14:58
157
Ядерний удар призведе до негайної нищівної відповіді, міжнародної ізоляції та внутрішньої дестабілізації.
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Чи завдасть Іран удару ядерною зброєю / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключові висновки Gemini:

  • Ядерний удар призведе до негайної нищівної відповіді, міжнародної ізоляції та внутрішньої дестабілізації
  • Конфлікт є "тіньовою війною", де Ізраїль стримує ядерну програму Ірану, а Іран реагує опосередковано

У ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. ЦАХАЛ атакував не лише Тегеран, а й ударив по містах Натанз, Хоррамабад і Хамедан, де нібито розташовані об'єкти іранської ядерної програми. Главред поговорив зі штучним інтелектом Gemini і запитав, чи завдасть Іран ядерного удару по Ізраїлю.

1. Відсутність ядерної зброї

За даними Gemini, хоча Іран активно розвиває свою ядерну програму і збагачує уран, наразі немає жодних підтверджених даних від міжнародних спостерігачів (МАГАТЕ) чи розвідувальних служб про те, що Іран вже володіє ядерною зброєю. Створення боєголовки та її інтеграція в систему доставки – це складний і тривалий процес.

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Навіть якщо Іран і наближається до створення ядерної зброї, він не оголошував про це і не демонстрував її.

2. Катастрофічні наслідки для Ірану

Однак Gemini на 100% ядерний сценарій не відкидає - тому він проаналізував негайний та нищівний удар у відповідь.

ШІ стверджує, що будь-який ядерний удар по Ізраїлю призвів би до негайної та масованої військової відповіді не лише від Ізраїлю (який, за загальною думкою, володіє ядерною зброєю), але й, ймовірно, від США та їхніх союзників. Це призвело б до повного знищення іранської військової інфраструктури та, можливо, до краху режиму.

Також не варто забувати, що Ірану, за даними Gemini, може загрожувати бойкот та санкції. Країна опинилася б у повній міжнародній ізоляції, стикаючись з безпрецедентними санкціями, які б паралізували його економіку.

Важливим чинником, як вважає Gemini, є і внутрішня дестабілізація. Ядерна атака, що призвела б до таких наслідків, майже напевно викликала б внутрішні заворушення та невдоволення населення, яке вже перебуває під значним тиском.

Чи завдасть Іран ядерного удару по Ізраїлю: ШІ дав тривожну відповідь
Іран і Ізраїль / Інфографика: Главред

3. Поточний конфлікт та його природа

Схожі напади, як нагадує Gemini, є продовженням "тіньової війни" та опосередкованих конфліктів, які тривають вже десятиліттями. Вони, як правило, націлені на знищення військових об'єктів, інфраструктури або ліквідацію ключових фігур.

Метою таких ударів Ізраїлю, на думку Gemini, є стримування іранської ядерної програми та її військового потенціалу, а також демонстрація сили.

Реакція Ірану, як правило, полягає у відповідних ударах по об'єктах Ізраїлю або його союзників через проксі-сили (наприклад, Хезболла, ХАМАС, єменські хусити), або ж у кібератаках, а не у прямому повномасштабному конфлікті, тим більше ядерному, зазначає Gemini.

4. Стратегічні цілі Ірану

Gemini також стверджує, що основною метою Ірану є виживання режиму, регіональне домінування та протидія американському та ізраїльському впливу.

Володіння ядерною зброєю (або наближення до неї) розглядається Іраном як стримуючий фактор проти потенційного нападу, а не як інструмент для початку ядерної війни. Використання ядерної зброї було б самогубством для іранського режиму.

5. Заява про "нібито розташовані об'єкти ядерної програми"

Важливо відзначити фразу "нібито розташовані". Ізраїль, атакуючи ці об'єкти, намагається підірвати ядерну програму Ірану або, щонайменше, уповільнити її. Ця дія є частиною політики "недопущення" Ірану до ядерної зброї.

"Хоча напруженість між Ізраїлем та Іраном є надзвичайно високою і може призводити до ескалації звичайних військових дій, ймовірність ядерного удару з боку Ірану по Ізраїлю є надзвичайно низькою. Це пов'язано з відсутністю доказів володіння Іраном ядерною зброєю, потенційно катастрофічними наслідками для самого Ірану у разі такого удару, а також з поточною логікою їхнього протистояння. Іран розуміє, що такий крок був би самогубним", - резюмував Gemini.

Ескалація між Ізраїлем та Іраном - що відомо

Як писав Главред, У ніч на 13 червня ізраїльські військові завдали серії ударів по об'єктах на території Ірану. Атакам піддався не тільки Тегеран, а й міста Натанз, Хоррамабад і Хамедан, де, за наявною інформацією, розташовані об'єкти, пов'язані з ядерною програмою Ірану.

У відповідь на ці дії, Іран пообіцяв, що Ізраїль і США "дорого заплатять" за атаки. Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, підтвердив, що внаслідок ізраїльських ударів, які цілеспрямовано вразили військові та ядерні об'єкти, загинули високопоставлені військові чиновники та вчені.

Згодом на цю ситуацію відреагував очільник США Дональд Трамп. Він заявив, що Сполучені Штати готові надати підтримку та захистити як власні інтереси, так і інтереси Ізраїлю, якщо Іран вдасться до відповідних дій.

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Що важливо знати, читаючи прогнози ШІ?

Важливо зазначити, що всі наведені вище аргументи та прогнози, згенеровані штучним інтелектом, є лише оцінками, ймовірність яких може змінюватися залежно від багатьох факторів.

Додатково варто зазначити, що можливості штучного інтелекту обмежені. Він не може врахувати всі фактори, які можуть вплинути на рішення діячів, особливо ті, що пов'язані з політичними та військовими таємницями. Тому, прогнози, згенеровані ШІ, слід сприймати з обережністю та не вважати їх остаточною істиною.

Ситуація може змінитися будь-якої миті, тому важливо стежити за розвитком подій та бути готовими до будь-якого сценарію.

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