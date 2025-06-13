'Знали, як їх утримати': ЗМІ розкрили, як Ізраїль знищив іранських генералів

Ізраїль планує вести операцію проти Ірану ще приблизно два тижні.

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Іранських генералів заманили перед ударом / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, скріншот з YouTube

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Операція проти Ірану триватиме щонайменше ще два тижні

Ізраїльські спецслужби заманили іранських генералів на нараду перед ударом

Цілі операції — ядерна програма Ірану, командування та ракетний арсенал

Ізраїль планує продовжувати військову операцію проти Ірану щонайменше ще два тижні. Основними цілями для ізраїльських сил є іранська ядерна програма, військове керівництво та ракетний арсенал. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на високопоставленого ізраїльського чиновника.

За даними видання, кампанія, спрямована на стримування Ірану, ще далека від завершення. Основними цілями операції, за словами співрозмовника, є ключові компоненти іранської військової інфраструктури: ядерна програма, командні структури та ракетний арсенал. У такий спосіб Ізраїль має намір не лише завдати превентивного удару, а й мінімізувати здатність Тегерана до відповіді.

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WSJ зазначає, що подібну стратегію Ізраїль уже застосовував раніше — зокрема, під час бойових дій у Лівані у 2024 році. Тоді ізраїльські сили знищили склади зброї, інфраструктуру та ліквідували частину керівництва угруповання "Хезболла".

Як Ізраїль знищив іранських генералів

Ізраїльські спецслужби здійснили складну операцію із заманювання іранських генералів перед масштабним авіаударом, повідомляє Fox News з посиланням на ізраїльського представника сил безпеки. За його словами, ізраїльтяни провели низку спеціальних заходів, які дозволили ретельно вивчити іранських військових, їхню поведінку та плани.

"Ми провели низку цілеспрямованих дій, які допомогли нам краще їх вивчити, а потім використали цю інформацію, щоб вплинути на їхню поведінку. Ми знали, що це призведе до їхньої зустрічі, але що ще важливіше, ми знали, як їх там утримати", - розповів ізраїльський представник сил безпеки.

Чиновник стверджує, що удари виявилися успішнішими, ніж очікувалося, оскільки було знищено системи ППО та балістичні ракети, призначені для атак на Ізраїль.

Іран vs Ізраїль / Інфографіка: Главред

Загострення між Іраном та Ізраїлем - головне

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану під назвою "Народ як лев", задіявши 200 винищувачів і понад 330 боєприпасів по більш ніж 100 цілях. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ціллю стали об’єкти ядерної інфраструктури, підприємства з виробництва балістичних ракет та інші військові об’єкти.

За підтвердженими даними, внаслідок ударів загинули начальник штабу ЗС Ірану генерал-майор Мохаммад Багері, головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції Хоссейн Саламі, а також ключовий радник аятоли Алі Шамхані. Повідомляється і про загибель іранських фізиків-ядерників.

Як повідомляв Главред, Іран відповів запуском близько 100 дронів на Ізраїль. Представник ЗС Ірану Абольфазл Шекарчі та верховний лідер аятола Алі Хаменеї пригрозили "жорсткою відповіддю" Ізраїлю та США.

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