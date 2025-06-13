Ізраїль проігнорував Трампа: як удар по Ірану 'підмочив' репутацію лідера США

Не виключено, що США надали Ізраїлю "мовчазну підтримку", пише Bloomberg.

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Біньямін Нетаньяху кинув виклик Дональду Трампу / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Трамп не зміг переконати Нетаньяху не атакувати Іран

Удар Ізраїлю порушує питання про здатність Трампа впливати на РФ і КНР

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав Ізраїль не завдавати ударів по ядерних об'єктах Ірану. Однак це не спрацювало.

Як пише Bloomberg, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, схоже, кинув виклик Трампу своїм рішенням продовжити атаку на ядерну програму Ірану.

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Удари було завдано всього за кілька годин після того, як Трамп заявив журналістам, що напад не є неминучим, і США все ще вірять у перспективи дипломатичного рішення, яке Нетаньягу довгий час вважав неможливим.

Видання зазначає, що рішення ізраїльського лідера посилить напруженість у регіоні, а іранська відплата майже неминуча.

"Воно поглиблює зовнішньополітичні кризи, з якими Трампу довелося боротися після повернення до Білого дому, і порушує великі питання щодо спроможності Трампа впливати на такого союзника, як Нетаньягу, не кажучи вже про лідерів ворожих країн, як-от Росія чи Китай", - зазначають журналісти.

Удар Ізраїлю по Ірану також підвищує ймовірність того, що, хоч би як США дистанціювалися, Трамп може виявитися втягнутим в ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Військові США "безсумнівно, відгукнуться на заклик, якщо Іран прорахується і відповість нападом на американські інтереси", вважає голова сенатського комітету з міжнародних відносин Джим Ріш.

Директор з оборони і зовнішньої політики Інституту Катона Джастін Логан сказав, що "війна Нетаньяху обігнала декларацію президента Трампа" про те, що США прихильні до дипломатичного врегулювання.

"Нетаньяху вирішив поставити Трампа перед доконаним фактом і кинув йому виклик, щоб він виступив проти", - сказав він.

Зі свого боку, старший директор Центру стратегії та безпеки Скоукрофта в Атлантичній раді у Вашингтоні Метт Креніг сказав, що Ізраїль має можливість провести атаку поодинці. Однак було б дивно, якби США не надали хоча б мовчазну підтримку.

"Я сумніваюся, що Ізраїль зробив би це без підморгування і кивка з боку адміністрації Трампа", - сказав Крьоніг.

Іран vs Ізраїль / Інфографіка: Главред

Ізраїль почав війну з Іраном - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція отримала назву "Левовий народ". В Ізраїлі оголосили надзвичайний стан і закрили повітряний простір.

У своєму зверненні прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що мета операції - завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводам із виробництва балістичних ракет і військовому потенціалу Ірану. Він підкреслив, що кампанія триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

Тегеран обіцяв завдати "безпрецедентного удару у відповідь" по Ізраїлю. Іранська влада також попередила, що і США нестимуть відповідальність.

Атака Ізраїлю на Іран не стала сюрпризом для США. Вашингтон знав про удари заздалегідь, проте Штати не були залучені до атаки у військовому плані та сподіваються, що Іран повернеться до переговорів. Про це заявив глава Білого дому Дональд Трамп.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що контролює дотримання ядерних стандартів у рамках ООН, підтвердило, що три ключові іранські ядерні комплекси не зазнали ушкоджень після авіаударів з боку Ізраїлю.

The Times of Israel пише, що Ізраїль упродовж тривалого часу готував комплексну операцію, спрямовану на знищення іранської ядерної та ракетної інфраструктури. Підготовка включала створення мережі всередині Ірану. Детальніше читайте в матеріалі: Власна "Павутина" Моссада: ЗМІ розкрили деталі таємної операції.

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