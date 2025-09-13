Навчання в Білорусі: Путін і Лукашенко готують три стратегії війни із Заходом - Bild

У Bild вважають, що порівняно невелика кількість військових, які беруть участь у навчаннях, не повинна вводити в оману щодо небезпеки заходу.

Путін і Лукашенко готують три стратегії війни із Заходом / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Коротко:

Суть трьох стратегій, які можуть готувати Путін і Лукашенко

Росія робить вигляд, що потрібна оборона її анклаву

На російсько-білоруських навчаннях "Запад-2025", які розпочалися в Білорусі, диктатори РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом. Таку думку висловив оглядач Bild Юліан Репке.

Він вважає, що порівняно невелика кількість військових, які беруть участь у навчаннях, - 18 200, з них 5500 росіян - не повинна вводити в оману щодо небезпеки заходу.

Загалом Репке назвав три стратегії, які можуть готувати Путін і Лукашенко.

Перша стратегія - застосування ядерної зброї та ракет середньої дальності. Для цього на навчаннях можуть імітувати їхній запуск, щоб "залякати сусідів Білорусі". Видання звертає увагу, що міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив на відкритті навчань, що вони не можуть "спокійно спостерігати за мілітаризацією і військовою активністю" біля кордонів.

"Ця загроза призвела до негайного закриття кордону з Білоруссю з боку Польщі та закриття прикордонного повітряного простору з боку Литви", - пише Bild.

Друга стратегія - напад на так званий Сувалкський коридор - ділянку завдовжки близько 65 км на кордоні Литви і Польщі, що з'єднує Калінінградську область РФ з Білоруссю.

Видання зазначає, що хоч "Захід-2025" анонсувалися Москвою і Мінськом як навчання з оборони, російські пропагандисти повідомили, що "оборонна операція", яку нібито хоче захопити НАТО, може бути проведена в Калінінградській області.

"Росія вдає, що потрібна оборона її анклаву, щоб відрепетирувати напад на НАТО в цьому регіоні", - йдеться в матеріалі.

Третя стратегія - репресії, коли йдеться про підготовку до "боротьби з незаконними збройними формуваннями, а також диверсійними та розвідувальними групами".

"Російські державні ЗМІ не залишили сумнівів у тому, хто мається на увазі - "агенти Польщі" і "співробітники української розвідки". На ділі в Білорусі "диверсантами" здебільшого виявляються зовсім не ворожі агенти, а критики режиму, яких бездоказово звинувачують у шпигунстві на користь Польщі або України, щоб потім запроторити до в'язниці", - пояснює Bild.

Навчання Захід-2025 - що відомо

З 12 до 16 вересня на території Білорусі пройдуть російсько-білоруські стратегічні навчання "Захід-2025".

Зазначимо, що після аналогічних навчань чотири роки тому почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що жодної небезпеки ні для України, ні для балтійських країн і Польщі майбутні навчання не становлять.

Під час навчання планують провести маневри з протидії повітряним ударам (очевидно - і безпілотникам), оборонний бій і розгром супротивника, який вклинився в оборону, авіаційну підтримку військ і боротьбу з диверсантами.

13 серпня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив про те, що на "Заході-2025" буде відпрацьовано планування застосування ядерної зброї і ракет середньої дальності "Ліщина".

Чим загрожують Україні російсько-білоруські навчання

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону, що наразі не фіксується нарощування угруповань ворожих сил поблизу українського кордону. Ситуація загалом не змінилася і виглядає стабільною.

Але водночас він підкреслив, що присутність російських військ у Білорусі становить загрозу, і Україна не може дозволити собі розслабитися.

"Білорусь продовжує підтримувати Росію, а, власне, якщо говорити про дії країни-терористки, то не виключається і провокації, і треба розуміти, що інформаційний вплив під час цих навчань буде присутній для того, щоб нагнітати ситуацію", - заявив Демченко.

Він додав, що одним із завдань таких дій може стати спроба змусити Україну перекидати сили на північний напрямок, послаблюючи інші ділянки фронту.

Росія атакувала Польщу - що відомо

Як писав Главред, під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Україну в ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про масштабну провокацію з боку РФ. За його словами, це був перший випадок знищення російських дронів на території країни НАТО.

Унаслідок атаки російських дронів на Польщу пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає. Інцидент стався в самому центрі Вирики, між будівлею початкової школи і мерією. Ще один безпілотник, можливо, був збитий або розбився в районі Кшивовежба, приблизно за 15 км на південний схід від Вирики.

Представник польського уряду Адам Шлапка підтвердив, що НАТО задіяло статтю 4 Північноатлантичного договору і вже провело консультації.

