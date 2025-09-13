Рус
Навчання в Білорусі: Путін і Лукашенко готують три стратегії війни із Заходом - Bild

Віталій Кірсанов
13 вересня 2025, 16:15
У Bild вважають, що порівняно невелика кількість військових, які беруть участь у навчаннях, не повинна вводити в оману щодо небезпеки заходу.
Путін і Лукашенко готують три стратегії війни із Заходом
Путін і Лукашенко готують три стратегії війни із Заходом / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Коротко:

  • Суть трьох стратегій, які можуть готувати Путін і Лукашенко
  • Росія робить вигляд, що потрібна оборона її анклаву

На російсько-білоруських навчаннях "Запад-2025", які розпочалися в Білорусі, диктатори РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом. Таку думку висловив оглядач Bild Юліан Репке.

Він вважає, що порівняно невелика кількість військових, які беруть участь у навчаннях, - 18 200, з них 5500 росіян - не повинна вводити в оману щодо небезпеки заходу.

Загалом Репке назвав три стратегії, які можуть готувати Путін і Лукашенко.

Перша стратегія - застосування ядерної зброї та ракет середньої дальності. Для цього на навчаннях можуть імітувати їхній запуск, щоб "залякати сусідів Білорусі". Видання звертає увагу, що міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив на відкритті навчань, що вони не можуть "спокійно спостерігати за мілітаризацією і військовою активністю" біля кордонів.

"Ця загроза призвела до негайного закриття кордону з Білоруссю з боку Польщі та закриття прикордонного повітряного простору з боку Литви", - пише Bild.

Друга стратегія - напад на так званий Сувалкський коридор - ділянку завдовжки близько 65 км на кордоні Литви і Польщі, що з'єднує Калінінградську область РФ з Білоруссю.

Видання зазначає, що хоч "Захід-2025" анонсувалися Москвою і Мінськом як навчання з оборони, російські пропагандисти повідомили, що "оборонна операція", яку нібито хоче захопити НАТО, може бути проведена в Калінінградській області.

"Росія вдає, що потрібна оборона її анклаву, щоб відрепетирувати напад на НАТО в цьому регіоні", - йдеться в матеріалі.

Третя стратегія - репресії, коли йдеться про підготовку до "боротьби з незаконними збройними формуваннями, а також диверсійними та розвідувальними групами".

"Російські державні ЗМІ не залишили сумнівів у тому, хто мається на увазі - "агенти Польщі" і "співробітники української розвідки". На ділі в Білорусі "диверсантами" здебільшого виявляються зовсім не ворожі агенти, а критики режиму, яких бездоказово звинувачують у шпигунстві на користь Польщі або України, щоб потім запроторити до в'язниці", - пояснює Bild.

Навчання Захід-2025 - що відомо

З 12 до 16 вересня на території Білорусі пройдуть російсько-білоруські стратегічні навчання "Захід-2025".

Зазначимо, що після аналогічних навчань чотири роки тому почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що жодної небезпеки ні для України, ні для балтійських країн і Польщі майбутні навчання не становлять.

Під час навчання планують провести маневри з протидії повітряним ударам (очевидно - і безпілотникам), оборонний бій і розгром супротивника, який вклинився в оборону, авіаційну підтримку військ і боротьбу з диверсантами.

13 серпня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив про те, що на "Заході-2025" буде відпрацьовано планування застосування ядерної зброї і ракет середньої дальності "Ліщина".

Чим загрожують Україні російсько-білоруські навчання

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону, що наразі не фіксується нарощування угруповань ворожих сил поблизу українського кордону. Ситуація загалом не змінилася і виглядає стабільною.

Але водночас він підкреслив, що присутність російських військ у Білорусі становить загрозу, і Україна не може дозволити собі розслабитися.

"Білорусь продовжує підтримувати Росію, а, власне, якщо говорити про дії країни-терористки, то не виключається і провокації, і треба розуміти, що інформаційний вплив під час цих навчань буде присутній для того, щоб нагнітати ситуацію", - заявив Демченко.

Він додав, що одним із завдань таких дій може стати спроба змусити Україну перекидати сили на північний напрямок, послаблюючи інші ділянки фронту.

Росія атакувала Польщу - що відомо

Як писав Главред, під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Україну в ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про масштабну провокацію з боку РФ. За його словами, це був перший випадок знищення російських дронів на території країни НАТО.

Унаслідок атаки російських дронів на Польщу пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає. Інцидент стався в самому центрі Вирики, між будівлею початкової школи і мерією. Ще один безпілотник, можливо, був збитий або розбився в районі Кшивовежба, приблизно за 15 км на південний схід від Вирики.

Представник польського уряду Адам Шлапка підтвердив, що НАТО задіяло статтю 4 Північноатлантичного договору і вже провело консультації.

Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм із телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети і перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Білорусь новини Польщі військові навчання держкордон новини Білорусі військові навчання Захід-2025
"За три місяці окупують схід": Зеленський зробив важливу заяву про фронт

"За три місяці окупують схід": Зеленський зробив важливу заяву про фронт

18:37Війна
Деталі штурму Філії: ЗСУ закидали росіян гранатами й взяли полонених

Деталі штурму Філії: ЗСУ закидали росіян гранатами й взяли полонених

17:52Україна
"Якій брехні нам вірити?": Сікорський висміяв виправдання РФ про дрони в Польщі

"Якій брехні нам вірити?": Сікорський висміяв виправдання РФ про дрони в Польщі

17:39Світ
Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

Забуті світом: покинуті міста-привиди України, де зупинився час

Забуті світом: покинуті міста-привиди України, де зупинився час

Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

Втратите достаток і благополуччя: що не можна виносити з дому 13 вересня, прикмети

Втратите достаток і благополуччя: що не можна виносити з дому 13 вересня, прикмети

18:37

"За три місяці окупують схід": Зеленський зробив важливу заяву про фронт

18:27

Колишня дружина Віктора Павліка вийшла заміж

18:01

Задовго до Відьмака: хто були справжні мисливці на демонів в Україн

17:52

Деталі штурму Філії: ЗСУ закидали росіян гранатами й взяли полоненихВідео

17:46

Windows 10 "згасне" рівно через місяць: що робити користувачам

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
17:39

"Якій брехні нам вірити?": Сікорський висміяв виправдання РФ про дрони в Польщі

17:13

Віктор Розовий зробив шокуючу заяву після інтерв'ю ексдружини - всі деталі

16:55

Великий район Донбасу під загрозою оточення: названо небезпечний напрямок

16:49

Що буде, якщо відмовлятися грати з котом: ветеринари вказали небезпечний нюанс

16:40

Популярний в Україні овоч стає дефіцитом - ціни росуть з шаленим темпом

16:15

Навчання в Білорусі: Путін і Лукашенко готують три стратегії війни із Заходом - Bild

15:58

Кармічний союз: які знаки зодіаку знаходять одне одного знову і знову

15:56

"Підказав його батько": де і на яку професію син Осадчої навчається в США

15:51

Потужний удар по РФ і важлива умова НАТО: Трамп зробив гучну заяву

15:41

Як діє гарячка: коли збивати температуру, а коли дозволити організму боротися

15:19

Чому 14 вересня не можна голосно веселитися: яке церковне свято

15:19

Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столицяВідео

14:56

Психологи розповіли, як знайти другу "половинку": ТОП-4 прості кроки

14:53

Жир просто тане на очах: копійчана заміна оцту творить справжні дива

14:46

Невідома Житомирщина: що приховують старі вулиці міста і вікові ліси Полісся

14:35

Де відмінності між двома футболістами: тільки найуважніші знайдуть три деталі

14:27

"Зимове пальто" для троянд: як підготувати рослини до холодівВідео

14:24

Модні кольори в одязі на осінь 2025: як зробити образ яскравим у похмуру поруВідео

13:55

Розкрито всю правду про "Мівіну": що додають у вермішель і навіщоВідео

13:53

Росіян в Куп'янську немає: Генштаб повідомив про контрдиверсійну операцію

13:50

Зарплати вчителів в Україні зміняться: як тепер збільшаться доплати та премії

13:46

Путін "підставив" Лукашенка на тлі угоди Мінська і Трампа: названа причинаВідео

13:06

"Шльопанці - це не взуття": п'ять жорстких правил взуттєвого етикету

13:02

Росія в злиднях, а Путін витрачає сотні мільйонів на дослідження старіння - ЗМІ

12:55

Дрони підірвали танкери "тіньового флоту" РФ: ЗМІ про удар по порту Приморськ

12:52

Хвороба змусила Кіркорова вжити заходів щодо дітей - що сталося

12:40

Після обстрілу дронами: НАТО розпочало операцію "Східний страж", що грозить РФ

12:35

Елтон Джон ошелешив шанувальників виглядом із лікарняної палати

12:12

Гороскоп Таро на завтра 14 вересня: Ракам - вірити в себе, Рибам - випробування

12:05

Ідеальний варіант сніданку, обіду, чи вечері: рецепт корисного хачапурі

11:57

Територіальні поступки України та завершення війни: в ЄС зробили важливу заяву

11:52

Як правильно обрізати виноград, щоб він родив: проста схема для початківцівВідео

11:32

Українцям у Польщі обмежили допомогу: кому перестануть виплачувати кошти

11:31

Знову з колишнім чоловіком: Камалія шокувала возз'єднанням із Захуром

11:26

Сердечникам і гіпертонікам варто бути обережними: Землю накриває магнітна буря

10:40

На ньому лиця не було: ексдружина Розового зізналась, як викрила зраду на весіллі

10:30

Змінили риторику: ISW оцінили, що тепер кажуть про навчання "Захід-2025"

10:26

Як обрізати грушу, щоб плоди були великими та смачними: покрокове керівництво

10:00

Трамп намагається підготуватися до торгу з Путіним і відтягнути Лукашенка від Росії - Усов

09:57

Українців за кордоном можуть призвати до армії у ЄС: пояснення юриста

09:21

Росія перекидає елітні війська на Донеччину: аналітик назвав причину

09:16

Знову майорить синьо-жовтий: ЗСУ звільнили важливе село на межах двох областей

09:02

Які дерева можуть обернутися бідою: що не варто садити біля будинку

08:18

На Камчатці стався потужний землетрус: росіяни б'ють на сполох

08:10

Ось про що на Алясці Путін домовився з ТрампомПогляд

