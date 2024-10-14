У Зеленського зробили заяву про поліпшення ситуації на фронті

Окупаційні війська агресора Росії не досягли значних проривів на полі бою, пише WSJ.

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Україні вдалося провести певну ротацію і збільшити чисельність резервістів - Подоляк / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Ситуація на фронті покращується, оскільки Україна змогла провести певну ротацію військ і збільшити чисельність резервістів. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як повідомляє The Wall Street Journal, чиновник розповів журналістам про те, що ситуація на полі бою поступово покращується завдяки певній ротації та збільшенні чисельності резервістів.

Окупантам теж важко

Крім того, українські чиновники та військові аналітики сказали, що війська РФ на полі бою теж зазнають труднощів. Незважаючи на значні зусилля, їм не вдалося досягти серйозного прориву.

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План перемоги України

Також Подоляк розповів і про план перемоги України. За словами чиновника, це детальна стратегія, яка враховує військові, економічні, політичні та дипломатичні кроки, спрямовані на те, щоб змусити Кремль припинити війну.

Україна запросила додаткові ракети великої дальності, як-от американські ATACMS і британські Storm Shadow, і дозвіл завдавати ними удари по військових цілях у глибині російської території.

Коротко про план перемоги України / Інфографіка Главреда

Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

На думку Подоляка, таким чином можна змінити стратегію Путіна шляхом посилення на нього тиску всередині РФ, і послабити окупаційні військові підрозділи.

Війна Росії проти України - що відбувається на полі бою:

Війська РФ перейшли в атаку в Курській області, сказав командир 80-ї Окремої десантно-штурмової Галицької бригади Павло Розлач. За його словами, українські війська тримають оборону в регіоні і контролюють певні території. Окупанти перекинули на Курщину 30 тисяч військ, але їм не вистачає сил для витіснення ЗСУ.

Окупанти просунулися під Торецьком, а ЗСУ відновили позиції біля Селидового, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Також українські війська відновили свої позиції на південний схід від Покровська.

РФ просунулася біля 6 населених пунктів на Донеччині та Курщині, повідомили аналітики DeepState. На Донеччині окупанти мають часткові успіхи в районах Вугледара та Часового Яру. На Курщині ворог просунувся біля населених пунктів Ольгівка та Крем'яне.

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