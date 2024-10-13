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"Це підірве зусилля України": армія РФ технологічно доганяє ЗСУ завдяки Starlink – ISW

Альона Вороніна
13 жовтня 2024, 08:03оновлено 13 жовтня, 08:33
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Україна хоче послабити переваги РФ у живій силі й матеріальній частині за рахунок технологій, але РФ завдяки Starlink може добитися технологічного паритету.
Российские военные, Starlink
Армія РФ технологічно доганяє ЗСУ завдяки Starlink/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, depositphotos.com/ua

Російські окупанти все частіше на полі бою покладаються на незаконно отримані термінали Starlink, намагаючись досягнути технологічного паритету з українськими військовими. За допомогою таких терміналів загарбники намагаються покращити бойову координацію та ефективність свого тактичного розвідувально-ударного комплексу в Україні.

Про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW). Вони вважають, що термінали Starlink вже допомогли окупантам отримати деякі бойові успіхи на фронті.

Українські військові, які воюють в Донецькій області, розповіли виданню The Washington Post, що Starlink все частіше з'являються на російських передових позиціях. Незаконно отримані технології допомагають загарбникам вирішувати проблеми, які зберігаються з бойовою координацією і зв'язком, одночасно підвищуючи точність тактичного вогню.

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За словами командира українського взводу БПЛА, що діє недалеко від Новогродівки (на південний схід від Покровська), українські розвідувальні безпілотники почали широко фіксувати термінали Starlink на російських позиціях в цьому районі у вересні 2024 року.

У виданні наголошують, що українські воїни частково приписують використанню загарбниками терміналів Starlink нещодавні російські бойові успіхи, враховуючи захоплення Росією Вугледара наприкінці вересня.

Водночас аналітики ISW нагадали, що Україна раніше завдяки доступу українських військових до Starlink мала технологічну перевагу для проведення ефективнішої бойової координації та впровадження нових розробок у систему управління боєм. Тепер, коли країна-агресорка Росія розширює власне використання таких терміналів, це може послабити переваги України на фронті.

"Наразі Україна реалізує стратегію щодо компенсації російських переваг у живій силі та матеріальній частині за рахунок технологічних інновацій та адаптації, а технологічний паритет між українськими та російськими силами підірве ці зусилля", – припустив Інститут вивчення війни.

Раніше у розслідуванні WSJ говорилося, що термінали Starlink Ілона Маска допомагають окупантам РФ в Україні. Існує тіньовий ланцюжок поставок обладнання Starlink, який забезпечує закулісні угоди в Африці, Південно-Східній Азії та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Що таке Starlink?

Starlink - це глобальна супутникова система американської компанії SpaceX для забезпечення високошвидкісним широкосмуговим супутниковим доступом в Інтернет у місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.

Розроблення проєкту почалося 2015 року. У травні 2019 року було запущено першу групу з 60 супутників-прототипів, передає Вікіпедія.

У 2020 році компанія SpaceX почала надавати комерційні послуги доступу в Інтернет у північній частині США та Канаді. На поточний момент кількість абонентів Starlink становить 2,3 мільйона осіб.

З 2022 року Starlink застосовують Збройні Сили України для зв'язку між підрозділами та наведення зброї, дронів і артилерії з метою знищення ворожих військових позицій, танків і техніки під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Раніше ексглава ЦРУ дав відповідь, яким може бути кінець третього року війни в Україні. Вагомим фактором є продовження європейської допомоги, підкреслив Петреус.

Також раніше у ЗМІ повідомляли, що на Україну таємно працюють сотні солдатів РФ. Українські спецслужби мають сотні чи навіть тисячі своїх агентів всередині армії Росії, які шпигують і виконують диверсії, пише The Telegraph.

Нагадаємо, два великі міста під загрозою – було названо цілі армії РФ на сході. Основний задум ворога не змінився, наголосив Олександр Мусієнко.

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