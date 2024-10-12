РФ намагалася відтиснути позиції ЗСУ на Курщині: Зеленський розповів, як відповіли ЗСУ

Президент України поговорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським про всі напрямки фронту і Курську операцію.

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Росіяни здійснили спробу відтиснути позиції ЗСУ на Курщині - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Сухопутні війська ЗС України

В Курській області російські окупанти намагалися відтиснути українські позиції. Проте Збройні сили України тримають визначені рубежі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави зазначив, що після приїзду до Києва поговорив головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Президент заслухав доповідь щодо всіх напрямків на передовій і операції України у Курській області РФ.

"Щодо Курської операції: були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі", - сказав він.

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Зеленський відзначив успіхи українських військових на Покровському напрямку та підкреслив роль кожного солдата, сержанта й офіцера, які героїчно захищають українські позиції. За його словами, ситуація на Донеччині та Запорізькому напрямку залишається складною.

"Загалом Донеччина і Запорізький напрямок – це дуже складні умови, це жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить", - наголосив Зеленський.

Президент також закцентував на досягненнях України у сфері міжнародної військової підтримки. Зеленський додав, що впродовж тижня було укладено нові домовленості щодо постачання зброї та налагодження її виробництва в Україні.

"Кожен закордонний візит – це завжди розмова про інвестиції у промисловість України", - підкреслив він.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

Бої в Круській області РФ - останні новини

Нагадаємо 10 та 11 жовтня російські війська активізували спроби витіснити ЗСУ із Курської області, намагаючись завершити операцію до початку несприятливих погодних умов. За даними американського Інституту вивчення війни, росіяни посилили контратаки в Глушківському, Коренівському та Суджанському районах.

За словами лейтенанта Андрія Коваленка, Сили оборони України частково відновили контроль над втраченими раніше позиціями. Він зазначив, що українські підрозділи стабілізували ситуацію на кількох ділянках фронту, проте деякі позиції ще не вдалося відновити.

Як повідомляв Главред, Путін, ймовірно, віддав наказ на килимові бомбардування своєї ж території. Голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко зазначив, що масовані удари свідчать про "пробу сил" на Курщині.

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