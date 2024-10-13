F-16 ЗСУ 'завалив' російський Су-34: у Forbes розкрили подробиці битви

F-16 міг здобути першу перемогу над пілотованим російським винищувачем, пише Forbes.

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Су-34 міг бути знищений ударом F-16 / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Недалеко від лінії фронту, приблизно за 50 кілометрів, було збито російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Удар по літаку країни-агресора РФ міг завдати український винищувач F-16 Fighting Falcon, пише Forbes.

Видання нагадує про те, що перші F-16 прибули в Україну в серпні. Якщо інформація про збиття підтвердиться, це стане першим випадком, коли американський літак здобув перемогу над пілотованим російським винищувачем.

У матеріалі звертається увага на те, що російські військові пропагандисти одразу відреагували на втрату літака РФ. Деякі з них попереджають про те, що "НАТО відправило F-16 на полювання" і що такі втрати тільки збільшаться.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

При цьому пропагандисти РФ уникають критики на адресу диктатора Володимира Путіна, фокусуючи своє невдоволення на військовому командуванні. Як зазначив експерт з національної безпеки Метью Шмідт, вони критикують армію за некомпетентність, але підтримують Путіна, закликаючи його до кадрових змін у військових структурах.

Журналісти нагадують про те, що Су-34 був розроблений у 1980-х роках для ВПС СРСР, офіційно став на озброєння 2014 року. Цей літак вважався одним із найпотужніших у російському арсеналі, і його втрата є серйозним ударом для Москви, яка бореться з підтриманням виробництва нових літаків.

Дивіться відео - американські пташки vs Су-34:

Раніше про втрату винищувача Су-34 разом з екіпажем повідомляли російські ЗМІ. Вартість такого судна становить близько $50 млн. Новина про знищення літака розлетілася українськими телеграм-каналами з посиланням на російський канал Fighterbomber.

Нагадаємо, раніше з'явилася новина про збиття Силами оборони України російського штурмовика Су-25 у небі над Костянтинівкою Донецької області.

Однак через деякий час виявилося, що це РФ збила власний дрон "Охотник". Зазначається, що це збиття може бути одним із найбільших провалів, коли-небудь пережитих російськими повітряно-космічними військами, якщо не гіршим.

/ Инфографика: Главред

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