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У росіян навіть з резервами немає можливості для прориву фронту - Генштаб Естонії

Дмитро Відоменко
19 серпня 2023, 08:43 оновлено 19 серпня, 08:48
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Заступник начальника Генштабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла заявив, що країна-агресор РФ не зможе зібрати нові сили для прориву фронту в Україні.
Естонія, російська армія
Активність окупантів найбільш помітна в напрямку Куп'янська, Сватового та Кремінної - Генштаб Естонії / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот

Заступник керівника Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла заявив, що країна-агресор Росія не зможе зібрати нові сили для прориву фронту в Україні. Про це повідомляє тамтешній портал ERR.

Офіцер зазначив, що активність окупантів найбільш помітна в напрямку Куп'янська, Сватового та Кремінної.

У той же час, Вендла випромінює впевненість, що країна-агресора Росія набирає в свої окупаційні війська достатню кількість людей для заповнення втрат.

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Вендла підкреслив, що лінія зіткнення за тиждень істотно не змінилася. Він заявив, що Україна домоглася успіхів на запорізькому напрямку в районі населеного пункту Роботино і в напрямку Великої Новосілки.

Також він зазначив, що позиції українських сил відносно хороші на Куп'янському напрямку – річка Оскіл і місцеві висоти забезпечують хорошу основу для роботи із захисту позицій.

"За великим рахунком досі триває війна на виснаження, в ході якої ЗСУ намагаються максимально впливати на тилові вузли ЗС РФ в Криму, щоб не допустити надходження техніки в південній частині фронту. Російська Федерація, в свою чергу, продовжує завдавати ударів по важливих для України об'єктах, щоб виснажувати ресурси економіки і військової промисловості країни", – сказав вендла.

При цьому офіцер заявив, що для досягнення заявлених планів по захопленню всієї території Донецької області росіянам доведеться провести велику мобілізацію або всерйоз збільшити кількість контрактників.

"З чисто військової точки зору мобілізація Російської Федерації була б необхідна для отримання більшої ударної потужності, але, ймовірно, це був би дуже непопулярний крок з внутрішньополітичної точки зору, тому, згідно з чинною даними, режим поки намагається утриматися від організації нової хвилі мобілізації", – підсумував вендла.

Контрнаступ ВСУ

Раніше повідомлялося про вирішальну фазу контрнаступу: ЗСУ вводять у бій елітні бригади. Україна нещодавно перекинула на фронт всі бригади, навчені і оснащені натовською технікою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що союзники готують Україну до нового контрнаступу. Захід зміцнює військову промисловість напередодні ймовірної перспективи затяжної війни на виснаження.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про терміни завершення війни. Він заявив, що "ми будемо зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі і для всіх наших людей".

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