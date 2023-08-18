Контрнаступ ЗСУ буде довгим: топгенерал США дав тривожний прогноз

Для України війна є екзистенціальною боротьбою за виживання, вважає Марк Міллі.

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Марк Міллі оцінив контрнаступ ЗСУ / 93 ОМБр Холоный Яр, скрін

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що контрнаступ Збройних сил України буде довгим і повільним.

Разом з тим він заявив про те, що російські війська вже зазнали величезних втрат, пише The Washington Post.

Американський генерал каже, що моральний стан у російських окупантів не дуже високий.

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"Їх лідерство сумнівне і неоднозначне, залежить від типу підрозділу. На стратегічному рівні серед керівництва явно багато суперечок. Логістика не в найкращому стані. Отже, росіяни, правда, в обороні", - сказав він.

За його словами, на сьогодні виправдовується його прогноз про те, що контрнаступ ЗСУ буде довгим, кривавим і повільним. Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів США каже, що для України ця війна є екзистенціальною боротьбою за виживання.

Він вважає, що великі зусилля необхідно докласти для того, щоб Україна залишилася вільною, незалежною і суверенною країною з вільною територією.

"І це довга, дуже важка війна з великими втратами, яка триває. Ви можете досягти цих цілей військовими засобами. Це займе багато-багато часу", - підкреслив співрозмовник.

Міллі також відповів на питання про ймовірність переговорів по закінченню війни: "Я б сказав прямо зараз, напевно, занадто рано говорити про це. Цей контрнаступ ще не вичерпав себе. Тому ми повинні побачити, чим все це закінчиться, а потім рухатися далі".

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про вирішальну фазу контрнаступу: ЗСУ вводять у бій елітні бригади. Україна нещодавно перекинула на фронт всі бригади, навчені і оснащені натовською технікою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що союзники готують Україну до нового контрнаступу. Захід зміцнює військову промисловість напередодні ймовірної перспективи затяжної війни на виснаження.

Раніше екс-командир Айдара розповів про прорив ЗСУ на півдні. Підрозділи Збройних сил України вже підійшли до другої лінії оборони окупантів РФ в районі Роботино, Старомайорського та Орехово, подолавши першу лінію оборони росіян.

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