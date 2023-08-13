Союзники готують Україну до нового контрнаступу: західні ЗМІ назвали терміни

Захід зміцнює військову промисловість напередодні ймовірної перспективи затяжної війни на виснаження.

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ЗСУ можуть піти у новий контрнаступ / Колаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Боротьба за звільнення захоплених РФ територій України може бути тривалою. При цьому західні військові і політики починають замислюватися щодо весняного наступу ЗСУ у 2024 році.

У матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що глава американського Генштабу Марк Міллі та інші військові чиновники застерігають, що на швидкі успіхи, які були досягнуті в минулому році, не треба сподіватися.

"Я дійсно думаю, що в адміністрації розуміють, що Україна найближчим часом не поверне всю свою територію", – цитується екс-представник США в НАТО Іво Даалдер.

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При цьому на Заході вже розуміють, що не залишається шансів на те, щоб змусити диктатора Володимира Путіна піти на переговори в результаті прориву ЗСУ, йдеться в статті.

Перспективи нового контрнаступу ЗСУ

Підкреслюється, що Росія зміцнює лінії оборони на захоплених територіях, збільшуючи чисельність військ і нарощуючи виробництво боєприпасів і зброї. Захід також зміцнює військову промисловість і виникає перспектива затяжної війни на виснаження.

"Ця війна може стати схожою на корейську, швидкі маневри на фронті в перші місяці, а потім відносна стабільність", – вважає Дмитро Горенбург, експерт аналітичного центру, пов'язаного з Пентагоном.

Автори статті не виключають, що навіть якщо до кінця літа ЗСУ не здійснять прориву, Україна може продовжити боротьбу до зими. Дощ і сніг можуть уповільнити операції з використанням важкої техніки, але українські сили довели свою найбільшу ефективність завдяки мобільним групам.

"Українська армія продовжує адаптуватися швидше російської", - додав Гордон Девіс, колишній заступник генерального секретаря НАТО.

Раніше екс-командир Айдара розповів про прорив ЗСУ на півдні. Підрозділи Збройних сил України вже підійшли до другої лінії оборони окупантів РФ в районі Роботино, Старомайорського та Орехово, подолавши першу лінію оборони росіян.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися на 16-19 км і досягли "тактично значущого" прогресу. Захисники України просунулися на двох основних напрямках і рухаються до Азовського моря. Це змусило РФ перекидати свої війська з інших напрямків.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ успішно контратакують на Запоріжжі. На Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію.

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