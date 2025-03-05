У Путіна зробили заяву про перемовини і назвали "найкраще місце їх проведення"

У Кремлі вже не говорять про нібито нелегітимність Зеленського, але "поскаржилися" на Україну.

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Мінськ - найкраще для Москви місце перемовин, - Пєсков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне із заяви Пєскова:

Москва "позитивно оцінює" готовність Зеленського до перемовин

Мінськ - ідеальне для Москви місце перемовин Путіна, Зеленського і Трампа

Кремлівський рупор Дмитро Пєсков заявив, що Москва "позитивно" ставиться до готовності президента України Володимира Зеленського до перемовин із країною-окупантом Росією. При цьому він розмріявся про перемовини у Мінську.

Як повідомляє Комерсант, представник встиг поскаржитися на Україну.

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"(Кремль оцінює можливість перемовин, - ред). Позитивно. Питання, з ким сісти. Поки, як і раніше, зберігається правова заборона президента України вести перемовини з російською стороною. Тому загалом підхід позитивний, але нюанси поки що не змінюються", - сказав Пєсков.

Також він прокоментував "ідею" Лукашенка про нібито перемовини Путіна, Зеленського і Трампа в Мінську. Така ініціатива не обговорювалася, проте для Москви це, мовляв, було б "найкращим місцем для перемовин".

"Але, звичайно, для нас Мінськ - це найкраще місце, це наш головний союзник, тому для нас це найкраще місце для перемовин", - помріявся Дмитро Пєсков.

Позиція України щодо перемовин із Росією

Додамо, що президент Володимир Зеленський ніколи не відмовлявся від реальних перемовин із Росією, які передбачають покарання окупантів за злочини, репарації та відновлення територіальної цілісності.

Водночас Москва просували "перемовини", щоб отримати паузу у війні та продовжувати бойові дії.

Зараз Україна розраховує на потенційних перемовинах на справедливий мир.

Можливі перемовини щодо завершення війни - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, 4 березня президент Володимир Зеленський сказав, що Україна прагне миру і готова якомога швидше почати перемовини. Він назвав умови Києва, які має виконати Росія для початку процесу: звільнення полонених і негайне перемир'я в небі та на морі.

Також Зеленський звернувся до Трампа, висловивши жаль ситуацією, що сталася в Білому домі. Він закликав американського президента до налагодження відносин.

Пізніше Трамп виступив у Конгресі і повідомив про отримання листа від Зеленського.

"Отримав важливого листа від президента Зеленського, що Україна готова сісти за стіл перемовин, щоб наблизити тривалий мир", - уточнив Трамп і припустив, що РФ теж готова до перемовин.

Вашингтон хоче добитися перемовини Зеленського з Путіним, написали журналісти Politico. Мета Білого дому - більш масштабний діалог Києва і Москви, який має привести до завершення війни.

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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