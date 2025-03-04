Вашингтон хоче домогтися переговорів Зеленського з Путіним: ЗМІ дізналися сценарій

Що відомо:
- У Трампа хочуть змусити Зеленського пом'якшити риторику
- Білий дім ставить за мету залучити обидві сторони до переговорів
Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче змусити президента України Володимира Зеленського пом'якшити риторику на адресу верхівки країни-агресора РФ з метою якнайшвидшого завершення війни.
Трамп і члени його команди вважають, що відносно швидке завершення війни, яку розпочала Росія, залишається можливим, пише Politico з посиланням на одного з чиновників адміністрації США.
Зазначається, що Білий дім ставить за мету залучити обидві протиборчі сторони до переговорів.
"З Росією є потенційне вікно. Але ви не змусите Путіна сісти за стіл переговорів, якщо будете обзивати його", - пояснив один з американських чиновників.
Уточнюється, що Трамп ясно дав зрозуміти, що економічна угода про корисні копалини України, яка мала бути підписана в п'ятницю, 28 лютого, залишається на столі.
У матеріалі додається, що стратегія США батога і пряника спрямована на те, щоб змусити Зеленського піти на більш масштабні переговори з метою покласти край війні з Росією, вказує автор статті.
Переговори України і США - останні новини по темі
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Між Зеленським і віце-президентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.
Раніше в Білому домі розкрили причину зміни позиції США щодо війни в Україні. Президент США вважає, що Володимир Зеленський має подякувати США та американським платникам податків.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент і американські чиновники відчули неповагу в риториці та поведінці Зеленського - посилалися на те, що він "знизував плечима і закочував очі" під час розмови.
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