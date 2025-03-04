Вашингтон хоче домогтися переговорів Зеленського з Путіним: ЗМІ дізналися сценарій

Відносно швидке завершення війни залишається можливим, вважають у команді Дональда Трампа.

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У США хочуть переговорів між Україною та РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що відомо:

У Трампа хочуть змусити Зеленського пом'якшити риторику

Білий дім ставить за мету залучити обидві сторони до переговорів

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче змусити президента України Володимира Зеленського пом'якшити риторику на адресу верхівки країни-агресора РФ з метою якнайшвидшого завершення війни.

Трамп і члени його команди вважають, що відносно швидке завершення війни, яку розпочала Росія, залишається можливим, пише Politico з посиланням на одного з чиновників адміністрації США.

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Зазначається, що Білий дім ставить за мету залучити обидві протиборчі сторони до переговорів.

"З Росією є потенційне вікно. Але ви не змусите Путіна сісти за стіл переговорів, якщо будете обзивати його", - пояснив один з американських чиновників.

Уточнюється, що Трамп ясно дав зрозуміти, що економічна угода про корисні копалини України, яка мала бути підписана в п'ятницю, 28 лютого, залишається на столі.

У матеріалі додається, що стратегія США батога і пряника спрямована на те, щоб змусити Зеленського піти на більш масштабні переговори з метою покласти край війні з Росією, вказує автор статті.

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Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Між Зеленським і віце-президентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Раніше в Білому домі розкрили причину зміни позиції США щодо війни в Україні. Президент США вважає, що Володимир Зеленський має подякувати США та американським платникам податків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент і американські чиновники відчули неповагу в риториці та поведінці Зеленського - посилалися на те, що він "знизував плечима і закочував очі" під час розмови.

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