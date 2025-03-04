Верховна Рада офіційно звернулася із заявою до Трампа

Парламент вітає партнерство України та США у сферах розвідки та корисних копалин.

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Рада підтримує прагнення Трампа щодо початку мирного процесу / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Facebook Верховної Ради

Головне із заяви Ради:

Україна має залишатися незалежною і суверенною

Україна дякує Штатам за підтримку

Українці прагнуть миру і вірять, що Трампу вдасться його досягти

Верховна Рада України офіційно звернулася до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Українські парламентарі від імені народу подякували американцям за підтримку, наголосили на важливості двостороннього співробітництва, акцентували увагу на прагненні до миру, і підтримали розвиток партнерства двох держав у сферах розвідки та корисних копалин.

"Україна глибоко поважає прагнення великого американського народу до всебічного відновлення глобального лідерства Сполучених Штатів. Водночас, ми твердо переконані, що лідерство США на міжнародній арені нерозривно пов'язане із захистом ідеалів свободи та демократії, дотриманням міжнародних угод, надійністю у відносинах із союзниками та друзями", - йдеться в тексті звернення парламенту України. відео дня Коротко про Трампа / Інфографіка: Главред

Рада вітає прагнення Трампа до миру в Україні

Парламентарі також акцентували увагу на тому, що безпека і розвиток України забезпечується підтримкою Штатів. Ця допомога сьогодні важлива як ніколи - як для України, так і для безпеки та стабільності Європи.

Крім того, парламентарії зазначили, що українці, як ніхто інший у світі, прагнуть миру і вірять в успіхи зусиль Трампа, спрямованих на якнайшвидше припинення вогню. Щоб був мир для України, Європи та всієї планети.

"Верховна Рада вітає ініціативи президента США Дональда Трампа про початок переговорного процесу, спрямованого на забезпечення миру. Верховна Рада наголошує на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі США, зокрема у сфері розвідки критично важливих корисних копалин. Верховна Рада підтверджує, що Україна має залишатися незалежною і суверенною державою, а український народ - вільним і нескореним", - підкреслюється у зверненні.

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Як повідомляв Главред, 3 березня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. За її підсумками він сказав, що Україні потрібен гідний мир і гарантії безпеки. Президент підкреслив: спільна і конструктивна робота України, США і Європи може принести мир на десятиліття.

Угоду щодо рідкоземельних металів ще можна укласти, сказав глава Білого дому Дональд Трамп. Також він заявив, що 4 березня представить свій план щодо України у рамках послання "Про становище країни".

Трамп не має наміру добиватися відставки Зеленського з поста президента, сказав міністр торгівлі США Говард Лютник. Крім того, американський президент має намір виважено підійти до таких питань, як пауза у військовій допомозі Україні.

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