У Трампа зупинили фінансування постачань нової зброї Україні - WSJ

Держсекретар Марко Рубіо дав "зелене світло" на допомогу Україні, але Пентагон листа не отримав.

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Адміністрація Трампа зупинила оплату постачань нових озброєнь Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Головне з матеріалу WSJ:

Фінансування нових постачань озброєнь Україні зупинено

Ключове рішення Білий дім ухвалив після суперечки Зеленського і Трампа

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зупинила фінансування закупівель нових озброєнь для України. Також Вашингтон вивчає можливість заморозити постачання з американських запасів. Ключове рішення ухвалили після поразки Зеленського і Трампа в Білому домі.

Лист Рубіо не потрапив до Пентагону

У матеріалі The Wall Street Journal, у якому журналісти посилаються на американських чиновників, ідеться про те, що фінансування припинилося в останні тижні. Проте рішення щодо "потенційного перекриття головного трубопроводу" для постачань озброєнь Києву було ухвалено після перепалки в Овальному кабінеті.

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Вказується, що держсекретар Марко Рубіо "протягом останніх тижнів" своїм підписом дозволив вивільнити іноземну допомогу від заборони Трампа, але посадовець Держдепу Пітер Марокко не надіслав відповідного листа до Пентагону.

Лист не потрапив адресату, тому нові постачання озброєнь Україні фактично зупинено.

Як Україна отримує військову допомогу від США

У WSJ розповіли, що Україна може отримувати військову підтримку від Штатів шляхом реалізації декількох програм.

Серед них - Іноземне військове фінансування, на базі якого надаються кредити та гранти на закупівлю американської зброї.

Друга програма - Ініціатива сприяння безпеці України. Через неї Пентагон може закуповувати зброю для Києва, але поки що ініціатива не фінансується.

Утім, право президента на скорочення озброєнь дозволяє Пентагону брати зброю конкретно зі своїх запасів. І цей інструмент постачання озброєнь Україні був найбільш оптимальним варіантом.

Ризик припинення військової допомоги Україні від США - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, журналісти Axios раніше повідомили, що Трамп може заморозити військову допомогу Києву. Згідно з їхньою інформацією, готується зустріч щодо України, в рамках якої обговорюватимуться подальші кроки Вашингтона. І під час зустрічі Трамп і його чиновники можуть обговорити питання паузи військової підтримки Україні.

Трамп уважно аналізуватиме питання подальших кроків Білого дому щодо України та паузи у військовій допомозі, сказав міністр торгівлі США Говард Лютник. За його словами, Трамп намагається зрозуміти, які інструменти потрібно задіяти, щоб посадити Київ і Москву за стіл перемовин.

Трамп поки що не обговорював питання заморозки військової допомоги Україні, сказав він журналістам 3 березня.

"Подивимося, що станеться, багато речей відбувається просто зараз, поки ми говоримо. Я міг би відповісти вам, повернутися у свій чудовий Овальний офіс і виявити, що відповідь уже застаріла", - сказав глава Білого дому.

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