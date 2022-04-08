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Якщо РФ спробує перекинути військові літаки до Придністров'я, Україна їх збиватиме – Генштаб

8 квітня 2022, 15:16

Такі спроби ворога зупинятиме українська протиповітряна оборона.

Якщо РФ спробує перекинути військові літаки до Придністров'я, Україна їх збиватиме – Генштаб/ Reuters, УНІАН

Українські військові не дозволять російським окупантам перекидати свої військові літаки на територію окупованого Придністров'я у Молдові.

Такі спроби ворога зупинятиме українська армія. Про це заявив начальник управління зв'язків із громадськістю ЗСУ, полковник Богдан Сеник у коментарі Укрінформу.

"Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки РФ над територією України у разі спроб перекинути їх до Тирасполя", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше стали відомі деталі катастрофи російського фронтового надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34, який на початку березня впав у районі Бородянки Київської області після удару ЗСУ. Після звільнення передмістя Києва з'явилася можливість побачити місце падіння російського літака.

Також повідомлялося, що захисники України збили російський вертоліт Ка-52 вартістю 16 мільйонів доларів, поціливши в нього з українського протитанкового ракетного комплексу Стугна. Чергову ворожу "пташку" відмінусували бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригада Збройних сил України.

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