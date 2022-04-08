Якщо РФ спробує перекинути військові літаки до Придністров'я, Україна їх збиватиме – Генштаб

Такі спроби ворога зупинятиме українська протиповітряна оборона.
Українські військові не дозволять російським окупантам перекидати свої військові літаки на територію окупованого Придністров'я у Молдові.
Такі спроби ворога зупинятиме українська армія. Про це заявив начальник управління зв'язків із громадськістю ЗСУ, полковник Богдан Сеник у коментарі Укрінформу.
"Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки РФ над територією України у разі спроб перекинути їх до Тирасполя", – зазначив він.
Нагадаємо, раніше стали відомі деталі катастрофи російського фронтового надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34, який на початку березня впав у районі Бородянки Київської області після удару ЗСУ. Після звільнення передмістя Києва з'явилася можливість побачити місце падіння російського літака.
Також повідомлялося, що захисники України збили російський вертоліт Ка-52 вартістю 16 мільйонів доларів, поціливши в нього з українського протитанкового ракетного комплексу Стугна. Чергову ворожу "пташку" відмінусували бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригада Збройних сил України.
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