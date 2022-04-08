Емоційний фон переговорів України та Росії змінився: Подоляк розкрив деталі

Михайло Подоляк прокоментував переговори України та Росії / ОПУ

Переговори делегацій України та Росії про завершення війни йдуть постійно. Після того як стало відомо про звірства російських окупантів у Бучі, є деяка зміна переговорного фону.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю РБК-Україна.

"Це не питання власне ведення переговорів, а емоційний фон, на якому ці переговори ведуться. Українське суспільство зараз з набагато більшим негативом ставиться до будь-якої переговорної концепції, що стосується РФ. Російську Федерацію у світі все більше не сприймають як цивілізовану державу, яка живе за правилами цивілізації", – сказав Подоляк.

Він уточнив, що переговорний процес йде постійно. Є зустрічі, коли делегації безпосередньо між собою зустрічаються, підводяться якісь проміжні підсумки. А є постійний онлайн процес, в якому беруть участь робочі групи – дипломатична, юридична, військова.

Подоляк уточнив, що для України дуже важливий переговорний процес, оскільки він дає можливість укласти таку формульну угоду в рамках запропонованого президентом Зеленським механізму, коли Україна не лише буде тет-а-тет розмовляти з Росією про війну і мир, але буде це робити в присутності інших впливових держав. Цей процес дозволяє визначити базові параметри формульного документа про гарантії безпеки.

Подоляк також підкреслив важливість продовження переговорного процесу і в майбутньому, оскільки він дозволяє вирішувати гуманітарні питання.

"Президент не раз вже говорив, що переговорний процес повинен йти в будь-якому випадку, тому що він все ж таки дозволяє вирішувати питання гуманітарних коридорів, обміну полонених. Тобто, щоби спробувати в рамках переговорного процесу повернути Росію в адекватний стан з точки зору правил і звичаїв ведення війни", – зазначив радник глави ОП.

Геноцид українців у Бучі

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали з міста російських окупантів. У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських поплічників.

Коли українські захисники зайшли в місто, то побачили, які звірства там чинив ворог. Російські військові ґвалтували і вбивали українців.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Деякі з них були розстріляні зі зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих - чоловіки, жінки, діти.

Росія стверджує, що вбивства мирних жителів нібито відбулися після виведення російських військ з передмістя Києва.

Але супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать, що тіла загиблих на вулицях Бучі стали з'являтися в середині березня, коли місто було під контролем РФ.

7 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що більшість загиблих мирних жителів міста під час окупації були застрелені. У 90% з них саме кульове поранення стало причиною смерті.

Німецьке видання Spiegel також отримало докази, що жителів Бучі цілеспрямовано розстрілювали російські окупанти. Розвідка Бундесверу перехопила радіопереговори окупантів у Бучі. Вони свідчать, що вбивства мирних жителів були частиною стратегії армії РФ щодо залякування населення українських міст.

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