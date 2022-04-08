УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Емоційний фон переговорів України та Росії змінився: Подоляк розкрив деталі

8 квітня 2022, 12:16

Українці зараз з великим негативом ставиться до будь-якої переговорної концепції, що стосується РФ. Але переговори потрібні для вирішення гуманітарних питань.

Михайло Подоляк
Михайло Подоляк прокоментував переговори України та Росії / ОПУ

Переговори делегацій України та Росії про завершення війни йдуть постійно. Після того як стало відомо про звірства російських окупантів у Бучі, є деяка зміна переговорного фону.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю РБК-Україна.

"Це не питання власне ведення переговорів, а емоційний фон, на якому ці переговори ведуться. Українське суспільство зараз з набагато більшим негативом ставиться до будь-якої переговорної концепції, що стосується РФ. Російську Федерацію у світі все більше не сприймають як цивілізовану державу, яка живе за правилами цивілізації", – сказав Подоляк.

Він уточнив, що переговорний процес йде постійно. Є зустрічі, коли делегації безпосередньо між собою зустрічаються, підводяться якісь проміжні підсумки. А є постійний онлайн процес, в якому беруть участь робочі групи – дипломатична, юридична, військова.

Подоляк уточнив, що для України дуже важливий переговорний процес, оскільки він дає можливість укласти таку формульну угоду в рамках запропонованого президентом Зеленським механізму, коли Україна не лише буде тет-а-тет розмовляти з Росією про війну і мир, але буде це робити в присутності інших впливових держав. Цей процес дозволяє визначити базові параметри формульного документа про гарантії безпеки.

Подоляк також підкреслив важливість продовження переговорного процесу і в майбутньому, оскільки він дозволяє вирішувати гуманітарні питання.

"Президент не раз вже говорив, що переговорний процес повинен йти в будь-якому випадку, тому що він все ж таки дозволяє вирішувати питання гуманітарних коридорів, обміну полонених. Тобто, щоби спробувати в рамках переговорного процесу повернути Росію в адекватний стан з точки зору правил і звичаїв ведення війни", – зазначив радник глави ОП.

Геноцид українців у Бучі

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали з міста російських окупантів. У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських поплічників.

Коли українські захисники зайшли в місто, то побачили, які звірства там чинив ворог. Російські військові ґвалтували і вбивали українців.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Деякі з них були розстріляні зі зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих - чоловіки, жінки, діти.

Росія стверджує, що вбивства мирних жителів нібито відбулися після виведення російських військ з передмістя Києва.

Але супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать, що тіла загиблих на вулицях Бучі стали з'являтися в середині березня, коли місто було під контролем РФ.

7 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що більшість загиблих мирних жителів міста під час окупації були застрелені. У 90% з них саме кульове поранення стало причиною смерті.

Німецьке видання Spiegel також отримало докази, що жителів Бучі цілеспрямовано розстрілювали російські окупанти. Розвідка Бундесверу перехопила радіопереговори окупантів у Бучі. Вони свідчать, що вбивства мирних жителів були частиною стратегії армії РФ щодо залякування населення українських міст.

Інші новини:

viber
війна в Україні обмін полоненими Михайло Подоляк новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
У Росії влада затріщала по швах: як війна в Україні запустила руйнування режиму ПутінаУ Росії влада затріщала по швах: як війна в Україні запустила руйнування режиму Путіна "Тягали за волосся і знущалися": під Києвом окупанти по-звірячому зґвалтували двох сестер"Тягали за волосся і знущалися": під Києвом окупанти по-звірячому зґвалтували двох сестер Благовіщення Пресвятої Богородиці: картинки, листівки та привітання до світлого святаБлаговіщення Пресвятої Богородиці: картинки, листівки та привітання до світлого свята Може скинути бомбу на Київ чи Харків: військовий оцінив ризик того, що Путін почне ядерну війнуМоже скинути бомбу на Київ чи Харків: військовий оцінив ризик того, що Путін почне ядерну війну Відправили тонни награбованого в Україні: у Білорусі злили дані мародерів РФВідправили тонни награбованого в Україні: у Білорусі злили дані мародерів РФ
Підтримайте Главред

Останні новини

12:31

Перемога Путіна для Росії гірша за поразку

12:28

Вдарили ракетою "Точка-У": Зеленський відреагував на обстріл вокзалу в Краматорську, де загинули десятки людей

12:28

У МІУ розповіли, як наводять лад на звільнених територіях Київщини, Сумщини та Чернігівщини

12:19

Чернігів отримав місячний запас їжі та перші будматеріали для відновлення – Тимошенко

12:16

Емоційний фон переговорів України та Росії змінився: Подоляк розкрив деталіВідео

Реклама
12:14

Знизити стрес і тривожність - 7 натуральних заспокійливих

12:06

В Україні відправили на той світ 55 російських елітних десантників: у Мережі навели дані

11:39

Макрон заявив, що Франція готова стати гарантом безпеки УкраїниВідео

11:36

Окупанти обстріляли вокзал у Краматорську - понад 30 людей загинули, понад 100 поранених

11:35

У мережу потрапили фотографії "знайомої" Путіна: Ермітаж відпочиває

11:27

Путін, ймовірно, не захоплюватиме Київ - керівник ПентагонуВідео

11:14

"Я знала, що він такий": Олена Кравець зізналася, про що говорить із Зеленським під час війниВідео

11:10

Куля пройшла через голову: мешканка Бучі розповіла, як окупанти застрелили матір у неї на очахВідео

11:08

Чому Штатам вигідна затяжна війна в УкраїніПогляд

10:54

Легендарний Pink Floyd, вперше за 30 років випустив пісню і присвятив її Україні (аудіо)Відео

10:30

Гороскоп на завтра, 9 квітня 2022: Тільцям - заздрість, Скорпіонам - удача в грошах

10:30

Прикмети на 9 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

10:26

Мама Наташі Корольової "попрощалася" з зятем-путіністом Тарзаном і підтримала Україну

10:23

Ще одна війна Росії проти України неминуча: Арестович назвав терміни нового вторгнення

09:52

На Херсонщині окупанти зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну пенсіонерку

Реклама
09:21

У Бучі маленький хлопчик носить їжу на могилу мами, яка померла в підвалі під обстріламиВідео

09:12

Кремль прагне повернути Україну до кам'яного віку і влаштувати їй другий ГолодоморПогляд

08:24

Загарбник злякався українського дрона і привів його на позиції: артилерія ЗСУ знищила їх

07:52

Знищено танки, літак та 90 агресорів: у ЗСУ розповіли про бої на східному напрямку

07:16

У Гаазі адвокат диктаторів розповів, як можуть заарештувати ПутінаВідео

06:43

Скандальний екснардеп Добкін став дияконом Московського патріархату

06:36

Росію виключили з Ради ООН з прав людини: три наслідкиПогляд

06:29

Гороскоп на сьогодні, 8 квітня 2022: Дівам - неприємна розмова, Козерогам - підступи недругів

06:17

ЗСУ звільнили Сумщину від російських агресорів - губернатор

05:54

Бійці ЗСУ на Луганщині приземлили дорогий безпілотник окупантів "Орлан-10"

05:27

Путінська війна проти України зробила Росію міжнародним ізгоєм - БайденВідео

05:00

Україна з Кримом та Донбасом і рішення Путіна: генерал США назвав сценарій щодо війниВідео

04:30

У РНБО розповіли, чи готова Україна до хімічних атак з боку РФВідео

04:02

"Навряд чи відвоюємо південь": експерт розкрив сценарій і терміни закінчення війниВідео

03:40

Дістаємо парасолі та пуховики: українців попередили про дощі та похолодання

03:07

Улюбленець українок Віталій Кім розповів про реакцію дружини на прихильниць в мережі

02:33

Фінансовий гороскоп на тиждень 11-17 квітня: Терезам - можливості заробітку, Скорпіонам - втрати

02:00

Україна "дає по яйцях" Росії і Путіну: екс-міністр закордонних справ Польщі в захваті від ЗеленськогоВідео

01:35

Переворот у РФ неможливий, але є сценарій, при якому війна в Україні швидко закінчиться - експертВідео

00:51

Прикмети на 8 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
00:44

Венедіктова повідомила про звірства орків щодо дітей в Бородянці

00:42

"Використовують трупи українців як декорації": Зеленський розповів про цинічні плани окупантівВідео

00:12

ППО збиватиме літаки Росії, що прямують до Придністров'я

07 квітня, четвер
23:55

Обікрали дітей у школі: окупанти залишили "послання" українським дітям на шкільній дошціВідео

23:43

Зеленський розповів про початок спеціальної глобальної кампаніїВідео

23:11

Стартувала третя хвиля мобілізації, скасовано весняний призов строковиківВідео

23:01

Російські окупанти вбили легендарного українського тренера в Маріуполі

22:46

ЄС схвалив п'ятий пакет санкцій та ембарго на російське вугілляВідео

22:33

Зеленський спрогнозував, чи ризикне Росія застосувати ядерну зброюВідео

22:28

Астролог назвала дату рідкісного явища, яке може відбитися на війні в Україні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти