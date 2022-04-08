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"Навряд чи відвоюємо південь": експерт розкрив сценарій і терміни закінчення війни

8 квітня 2022, 04:02

Україна втратила контроль над великою частиною території на півдні, констатує Олег Жданов.

війна в Україні, російська техніка Техніка окупантів
/ Reuters

Війна, розв'язана РФ проти України, може завершитися на Донбасі, заявив військовий експерт, полковник запасу, колишній співробітник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олег Жданов.

Як підкреслив він в інтерв'ю Фактам, на півдні України навряд чи варто чекати активних бойових дій.

"Навряд чи ми зможемо відвоювати південь. Це щось дуже складне і дуже важке для нас сьогодні. У росіян там вельми боєздатні і укомплектовані підрозділи, так що вести з ними бойові дії буде вкрай важко", - говорить експерт.

Разом з тим він вказав на те, що Україна втратила контроль над великою частиною території на півдні.

"Росіяни повільно, але впевнено просуваються, намагаючись оточити наші війська. Оточення означатиме для нас поразку. Згадайте Дебальцеве. Зараз розігрується приблизно той же самий сценарій. Тільки його масштаб набагато більше. Якщо в Дебальцевому була одна наша бригада, то тут ціле оперативне угруповання військ. Чи зможемо ми втриматися і не потрапити в оточення? Думаю, через два тижні вже все буде ясно - де ми, на якому світі і які наші перспективи", - додав Жданов.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Ігор Жданов війна Росії та України
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