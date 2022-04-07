Рейкова війна: у Білорусі розкрили тактику партизанів проти окупантів РФ

/ УНІАН

Білоруські партизани завдали відчутної шкоди логістиці російських окупантів в ході так званої залізничної війни, заявив керівник моніторингового проекту Беларускі Гаюн Антон Мотолько.

Як підкреслив він в інтерв'ю Сurrenttime, історія з виведенням з ладу панелей управління, так званих шафок, "спрацювала дуже класно".

Правозахисник пояснив, що з виведенням з ладу обладнання контролерів потяги з технікою окупантів фізично не можуть переміщатися швидко, що відразу ж загальмувало рух на території Білорусі. При цьому саме виведене з ладу обладнання часто нічим замінити.

"І те, що ми бачили: десь з другого тижня війни пересування військових ешелонів по території Білорусі було обмежено ділянкою Гомельської залізниці, від Гомеля до Єльська. І дуже довгий час не було нормального сполучення з Лунінцем: там потяги почали їздити буквально пару днів тому", - нагадав він.

"Так, так, це не виглядає як фільм, не виглядає ефектно, але це працює, це не міф. І люди, які це роблять з ризиком для життя і свободи, по суті, визначили розвиток ситуації на Північному фронті, на кордоні з Білоруссю. Ті українці, які в темі, розуміють, наскільки це важливо", - додав Мотолько.

читайте такожРейкова війна в Білорусі: проти партизанів кинули озброєних карателів

Нагадаємо, українцям, які перебувають на тимчасово окупованій території, Арестович порадив влаштувати тотальну рейкову війну російським агресорам.

Читайте ще: