У Путіна визнали серйозні втрати у війні з Україною і "пояснили" відвід військ від Києва та Чернігова

У Кремлі не вважають приниженням великі втрати в Україні - Пєсков / Reuters

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков визнав значні втрати російських військ у війні проти України, проте в Кремлі не вважають, що це стало військовим приниженням Росії. Відведення військ з Києва та Чернігова він назвав нібито жестом "доброї волі" і висловив готовність Москви продовжувати перемовини з Києвом.

У інтерв'ю Sky News спікер Кремля сказав про те, що армія РФ дійсно зазнала серйозних втрат у війні проти України. Втім, конкретних цифр він не назвав.читайте такожРосія програла перший етап війни в Україні: військовий розкрив подальші плани Кремля

"Так, у нас значні втрати, це величезна трагедія для нас", - каже Пєсков.

Крім того, прессекретар російського президента вважає, що втрати тисяч солдатів, шести генералів і сотні танків не приниження для Росії.

"Неправильне розуміння подій", - сказав він.

Також Пєсков назвав відступ військ РФ від Києва і Чернігова, мовляв, "жестом доброї волі" на перемовинах сторін.

При цьому спікер Кремля підкреслив, що Росія готова продовжувати діалог з Україною.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Москва у війні проти Києва втратила понад 10 тисяч військових, які приїхали в Україну проводити нібито "денафікацію" держави. Український гарант висловив готовність до зустрічі з главою Кремля Путіним. Передбачуваним місцем перемовин він назвав Стамбул.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ на 10:07 7 квітня, втрати російських окупаційних військ у боях з силами оборони України становили 18 900 осіб.

Раніше Збройні сили України розбили окупантів у невеликому населеному пункті на півдні Харківської області. Вони опублікували понад 50 одиниць нищівної техніки загарбників. Мета публікації - демонстрація того, які втрати несе противник.

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