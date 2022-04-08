Путін, ймовірно, не захоплюватиме Київ - Керівник Пентагону / Reuters

Керівник Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив про те, що російський диктатор Володимир Путін, по всій ймовірності, відмовився від спроби захопити Київ. І тому нібито російська армія передислокувалася в основному на схід і південь України. Цитату глави Пентагону наводить портал Defence News.

"Путін думав, що він дійсно може швидко захопити Україну, дуже швидко захопити столицю; але він помилявся. Я думаю, що Путін, ймовірно, відмовився від своїх зусиль захопити столицю і тепер зосереджений на півдні і сході країни", - сказав Остін.читайте такожМоже скинути бомбу на Київ чи Харків: військовий оцінив ризик того, що Путін почне ядерну війну

Нагадаємо, раніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков інтерв'ю Sky News визнав значні втрати російських військ у війні проти України, однак у Кремлі не вважають, що отримання серйозної шкоди стало військовим приниженням Росії.

Відведення військ з Києва та Чернігова він назвав нібито жестом "доброї волі" і висловив готовність Москви продовжувати переговори з Києвом.