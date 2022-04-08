УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін, ймовірно, не захоплюватиме Київ - керівник Пентагону

8 квітня 2022, 11:27

Чиновник також зазначив, що Пентагон зосереджується на тому, щоб продовжувати озброювати ЗСУ ‒ в той період, коли військові дії переходять в наступну фазу.

Путина
Путін, ймовірно, не захоплюватиме Київ - Керівник Пентагону / Reuters

Керівник Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив про те, що російський диктатор Володимир Путін, по всій ймовірності, відмовився від спроби захопити Київ. І тому нібито російська армія передислокувалася в основному на схід і південь України. Цитату глави Пентагону наводить портал Defence News.

"Путін думав, що він дійсно може швидко захопити Україну, дуже швидко захопити столицю; але він помилявся. Я думаю, що Путін, ймовірно, відмовився від своїх зусиль захопити столицю і тепер зосереджений на півдні і сході країни", - сказав Остін.читайте такожМоже скинути бомбу на Київ чи Харків: військовий оцінив ризик того, що Путін почне ядерну війну

Нагадаємо, раніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков інтерв'ю Sky News визнав значні втрати російських військ у війні проти України, однак у Кремлі не вважають, що отримання серйозної шкоди стало військовим приниженням Росії.

Відведення військ з Києва та Чернігова він назвав нібито жестом "доброї волі" і висловив готовність Москви продовжувати переговори з Києвом.

Автор: Єгор Бунін
viber
новини США Пентагон російське вторгнення Ллойд Остін
Реклама
Популярне
4 жіночі стрижки на тонке волосся для заповітного об'єму, які легко укладати4 жіночі стрижки на тонке волосся для заповітного об'єму, які легко укладати "Тягали за волосся і знущалися": під Києвом окупанти по-звірячому зґвалтували двох сестер"Тягали за волосся і знущалися": під Києвом окупанти по-звірячому зґвалтували двох сестер Гороскоп для України: відома грузинська мольфарка передбачила кривавий результат війниГороскоп для України: відома грузинська мольфарка передбачила кривавий результат війни 2 наших літаки проти 12 російських: український пілот розповів про важкий бій біля Києва2 наших літаки проти 12 російських: український пілот розповів про важкий бій біля Києва Зробили накладний живіт, щоб не вбили і не знущалися: історія родини з Київської областіЗробили накладний живіт, щоб не вбили і не знущалися: історія родини з Київської області
Підтримайте Главред

Останні новини

12:31

Перемога Путіна для Росії гірша за поразку

12:28

Вдарили ракетою "Точка-У": Зеленський відреагував на обстріл вокзалу в Краматорську, де загинули десятки людей

12:28

У МІУ розповіли, як наводять лад на звільнених територіях Київщини, Сумщини та Чернігівщини

12:19

Чернігів отримав місячний запас їжі та перші будматеріали для відновлення – Тимошенко

12:16

Емоційний фон переговорів України та Росії змінився: Подоляк розкрив деталіВідео

Реклама
12:14

Знизити стрес і тривожність - 7 натуральних заспокійливих

12:06

В Україні відправили на той світ 55 російських елітних десантників: у Мережі навели дані

11:39

Макрон заявив, що Франція готова стати гарантом безпеки УкраїниВідео

11:36

Окупанти обстріляли вокзал у Краматорську - понад 30 людей загинули, понад 100 поранених

11:35

У мережу потрапили фотографії "знайомої" Путіна: Ермітаж відпочиває

11:27

Путін, ймовірно, не захоплюватиме Київ - керівник ПентагонуВідео

11:14

"Я знала, що він такий": Олена Кравець зізналася, про що говорить із Зеленським під час війниВідео

11:10

Куля пройшла через голову: мешканка Бучі розповіла, як окупанти застрелили матір у неї на очахВідео

11:08

Чому Штатам вигідна затяжна війна в УкраїніПогляд

10:54

Легендарний Pink Floyd, вперше за 30 років випустив пісню і присвятив її Україні (аудіо)Відео

10:30

Гороскоп на завтра, 9 квітня 2022: Тільцям - заздрість, Скорпіонам - удача в грошах

10:30

Прикмети на 9 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

10:26

Мама Наташі Корольової "попрощалася" з зятем-путіністом Тарзаном і підтримала Україну

10:23

Ще одна війна Росії проти України неминуча: Арестович назвав терміни нового вторгнення

09:52

На Херсонщині окупанти зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну пенсіонерку

Реклама
09:21

У Бучі маленький хлопчик носить їжу на могилу мами, яка померла в підвалі під обстріламиВідео

09:12

Кремль прагне повернути Україну до кам'яного віку і влаштувати їй другий ГолодоморПогляд

08:24

Загарбник злякався українського дрона і привів його на позиції: артилерія ЗСУ знищила їх

07:52

Знищено танки, літак та 90 агресорів: у ЗСУ розповіли про бої на східному напрямку

07:16

У Гаазі адвокат диктаторів розповів, як можуть заарештувати ПутінаВідео

06:43

Скандальний екснардеп Добкін став дияконом Московського патріархату

06:36

Росію виключили з Ради ООН з прав людини: три наслідкиПогляд

06:29

Гороскоп на сьогодні, 8 квітня 2022: Дівам - неприємна розмова, Козерогам - підступи недругів

06:17

ЗСУ звільнили Сумщину від російських агресорів - губернатор

05:54

Бійці ЗСУ на Луганщині приземлили дорогий безпілотник окупантів "Орлан-10"

05:27

Путінська війна проти України зробила Росію міжнародним ізгоєм - БайденВідео

05:00

Україна з Кримом та Донбасом і рішення Путіна: генерал США назвав сценарій щодо війниВідео

04:30

У РНБО розповіли, чи готова Україна до хімічних атак з боку РФВідео

04:02

"Навряд чи відвоюємо південь": експерт розкрив сценарій і терміни закінчення війниВідео

03:40

Дістаємо парасолі та пуховики: українців попередили про дощі та похолодання

03:07

Улюбленець українок Віталій Кім розповів про реакцію дружини на прихильниць в мережі

02:33

Фінансовий гороскоп на тиждень 11-17 квітня: Терезам - можливості заробітку, Скорпіонам - втрати

02:00

Україна "дає по яйцях" Росії і Путіну: екс-міністр закордонних справ Польщі в захваті від ЗеленськогоВідео

01:35

Переворот у РФ неможливий, але є сценарій, при якому війна в Україні швидко закінчиться - експертВідео

00:51

Прикмети на 8 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
00:44

Венедіктова повідомила про звірства орків щодо дітей в Бородянці

00:42

"Використовують трупи українців як декорації": Зеленський розповів про цинічні плани окупантівВідео

00:12

ППО збиватиме літаки Росії, що прямують до Придністров'я

07 квітня, четвер
23:55

Обікрали дітей у школі: окупанти залишили "послання" українським дітям на шкільній дошціВідео

23:43

Зеленський розповів про початок спеціальної глобальної кампаніїВідео

23:11

Стартувала третя хвиля мобілізації, скасовано весняний призов строковиківВідео

23:01

Російські окупанти вбили легендарного українського тренера в Маріуполі

22:46

ЄС схвалив п'ятий пакет санкцій та ембарго на російське вугілляВідео

22:33

Зеленський спрогнозував, чи ризикне Росія застосувати ядерну зброюВідео

22:28

Астролог назвала дату рідкісного явища, яке може відбитися на війні в Україні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти