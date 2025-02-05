Путін хоче застосувати ядерну зброю: розкрито деталі договору РФ з Білоруссю

Лідер РФ подав до Держдуми договір про гарантії безпеки між Росією та Білоруссю для ратифікації.

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Путін хоче відповісти ядерною зброєю на удари по РФ чи Білорусі / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Коротко:

Путін подав договір про гарантії безпеки між РФ та Білоруссю до Держдуми для ратифікації

Документ передбачає можливість використання ядерної зброї, якщо проти Росії або Білорусі застосують звичайну зброю

Договір дозволяє розміщення військ та військових об'єктів РФ на території Білорусі

Лідер Росії Володимир Путін подав до Держдуми договір про гарантії безпеки між Росією та Білоруссю для ратифікації. Документ передбачає, зокрема, можливість застосування ядерної зброї в разі загрози суверенітету обох країн. Про це повідомило росЗМІ ТАСС і "Sputnik Беларусь".

Договір Путін з Лукашенком підписали у Мінську 6 грудня 2024 року. Тепер російський диктатор подав документ на ратифікацію.

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Згідно з текстом договору, Росія та Білорусь розглядають збройний напад на одного з учасників так званої "союзної держави" як "акт агресії проти союзної держави загалом".

Крім цього, у разі застосування звичайної зброї проти Росії чи Білорусі, що нібито загрожує їхньому суверенітету, обидві країни можуть вдатися до ядерної відповіді.

Також договір дозволяє розміщення російських військових формувань на території Білорусі та створення на її території військових об'єктів. Таке рішення Путін пояснює потребою у "запобіганні актам агресії".

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що ратифікацію договору з Білорусією про гарантії безпеки розглянуть "в пріоритетному порядку". Водночас він стверджує, що затвердження договору диктаторів нібито є важливим "в умовах постійних провокацій з боку країн ЄС".

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Нагадаємо, 6 грудня 2024 року білоруський диктатора Олександр Лукашенко попросив розмістити ракетний комплекс "Орєшнік" на території Білорусі, бо це нібито допоможе "заспокоїти деякі уми". Російський диктатор Путін пообіцяв виконати прохання, але зазначив, що розміщення ракет можливе лише в другій половині 2025 року.

Вже 26 січня Лукашенко заявив, що "Орєшнік" прибуде до Білорусі "з дня на день". Спочатку він просив у Путіна 10 таких комплексів, але пізніше сказав, що пожартував.

Як повідомляв Главред, самопроголошений президент Білорусі заявив, що президенту України нібито дали команду втягнути Білорусь у війну. Водночас Лукашенко стверджує, що "недоброзичливці за кордоном" намагаються втягнути Білорусь у конфлікт, але він вважає, що країна не витримає участі у війні.

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Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

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