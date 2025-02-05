Трамп зробив важливу заяву про переговори з Україною та РФ

Головне:
- США ведуть переговори з Україною та РФ
- Трамп порівняв руйнування в Україні з Газою
- Президент США заявив про необхідність закінчити війну
Президент США Дональд Трамп заявив, що веде конструктивні розмови і з Україною, і з Росією, та висловив сподівання, що скоро війна між двома країнами закінчиться.
Журналісти попросили Трампа оцінити, чи зможе він змусити російського диктатора Володимира Путіна піти з України.
"Ми зараз багато обговорюємо цей предмет. Ми розмовляємо з російським і з українським керівництвом", - сказав Трамп.
"У нас дуже хороші переговори йдуть, і я сподіваюся, я впевнений, що скоро ситуація докорінно зміниться, тому що не можна допустити, щоб це тривало", - додав глава Білого дому.
Він укотре додав, що війна Росії та України "не повинна була б статися".
"І там руйнування, які можна порівняти з Газою. Я хочу, щоб це припинилося з однієї простої причини, тому що я не хочу, щоб молодих людей вбивали і з обох сторін", - сказав президент США.
Дивіться відео - Трамп зробив заяву про переговори з РФ та Україною:
Завершення війни в Україні та заяви Трампа - останні новини
Як повідомляв Главред, 2 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала зустрічі і переговори з Україною, Росією та "різними сторонами". За словами Трампа, США ведуть "серйозні обговорення" з Москвою щодо війни в Україні.
Радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц заявив, то велика кількість країн залучена до дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни Росії проти України. Завершити війну намагаються у справедливий спосіб.
Тим часом спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки. За його словами, для цього вже є "надійний план".
Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Посольство України в США працює над низкою зустрічей між командами президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. За її словами, для організації особистої зустрічі потрібен час.
Інші новини:
- "Я відкритий для виборів": Зеленський відповів на закиди щодо "нелегітимності"
- "Точні цифри": Зеленський розкрив втрати України - скільки героїв забрала війна
- Вивести війська звідти: Зеленський розкрив, яке перше питання порушить із Путіним
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред