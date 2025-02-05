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Трамп зробив важливу заяву про переговори з Україною та РФ

Анна Ярославська
5 лютого 2025, 09:06
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За словами президента США, Вашингтон веде "дуже конструктивні переговори" щодо України.
Трамп, Зеленський, Путін
Трамп сказав, що веде переговори з Україною та РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ОП, сайт Кремля

Головне:

  • США ведуть переговори з Україною та РФ
  • Трамп порівняв руйнування в Україні з Газою
  • Президент США заявив про необхідність закінчити війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що веде конструктивні розмови і з Україною, і з Росією, та висловив сподівання, що скоро війна між двома країнами закінчиться.

Журналісти попросили Трампа оцінити, чи зможе він змусити російського диктатора Володимира Путіна піти з України.

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"Ми зараз багато обговорюємо цей предмет. Ми розмовляємо з російським і з українським керівництвом", - сказав Трамп.

"У нас дуже хороші переговори йдуть, і я сподіваюся, я впевнений, що скоро ситуація докорінно зміниться, тому що не можна допустити, щоб це тривало", - додав глава Білого дому.

Він укотре додав, що війна Росії та України "не повинна була б статися".

"І там руйнування, які можна порівняти з Газою. Я хочу, щоб це припинилося з однієї простої причини, тому що я не хочу, щоб молодих людей вбивали і з обох сторін", - сказав президент США.

Дивіться відео - Трамп зробив заяву про переговори з РФ та Україною:

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Завершення війни в Україні та заяви Трампа - останні новини

Як повідомляв Главред, 2 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала зустрічі і переговори з Україною, Росією та "різними сторонами". За словами Трампа, США ведуть "серйозні обговорення" з Москвою щодо війни в Україні.

Трамп зробив важливу заяву про переговори з Україною та РФ
​Дональд Трамп - що відомо / Інфографіка: Главред ​

Радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц заявив, то велика кількість країн залучена до дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни Росії проти України. Завершити війну намагаються у справедливий спосіб.

Тим часом спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки. За його словами, для цього вже є "надійний план".

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Посольство України в США працює над низкою зустрічей між командами президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. За її словами, для організації особистої зустрічі потрібен час.

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