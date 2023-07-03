У Москві затримали військового, який викрикував 'Слава Україні'

Проти військового та його товариша вже відкрили справи.

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У Москві затримали військового за українські гасла / колаж: Главред, фото: УНІАН

У мережі шириться інформація про те, як у столиці країни-агресорки Росії затримали російського військовослужбовця, який разом з другом кричав "Слава Україні". Чоловіки вилізли на дах будинку й почали викрикувати проукраїнські гасла.

Відомо, що 1 липня двоє чоловіків залізли на дах будівлі й почали викрикувати українські лозунги. Після цього вони почали кидати у перехожих підручні предмети. Інцидент стався на Кудринській площі. Російські телеграм-канали заявляють, що проти чоловіків вже відкрили справу, передає 24 Канал.

Місцеві перехожі відразу викликали поліцію, які затримали "порушників". Як з'ясувалося, хуліганами виявилися уродженці Челябінської області - 27-річний Денис Волков та 25-річний Станіслав Механцев.

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На Волкова склали протокол за "дискредитацію російської армії", а ось його другу - пощастило менше. Механцев - військовослужбовець і зараз служить у Москві. Проти нього вже відкрили провадження й передали справу до військової комендатури.

Нагадаємо, що дочка пропагандиста Соловйова відкрито виступає проти війни. Катерина Соловйова відкрито критикує війну і владу, закликає допомагати Україні і росіянам, які хочуть уникнути мобілізації.

Стало відомо, що у Москві і головній лікарні Кремля обладнують бомбосховища. У столиці країни-агресора Російської Федарції Москві в підвалах житлових будинків вже з'явилися інструкції з евакуації та збору тривожних валізок.

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