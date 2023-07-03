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"Путін дуже хоче зберегти обличчя": Росія може підірвати Запорізьку АЕС – Times

Альона Вороніна
3 липня 2023, 09:59 оновлено 3 липня, 10:02
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У російських окупантів уже давно немає ніяких успіхів на полі бою, тому диктатор РФ може піти на радикальні заходи, щоб змінити хід бойових дій.
Владимир Путин, Запорожская АЭС
Росія може підірвати Запорізьку АЕС/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін може піти на радикальний крок і віддати наказ підірвати Запорізьку АЕС. Підштовхнути його до такого кроку може бажання зберегти обличчя як авторитарного правителя в очах своїх прихильників, а також намагання загострити війну у надії отримати швидкі перемоги.

Про це пише видання The Times у своїй редакційній статті. Автори статті зазначають, що на рішення Путіна щодо такого наказу може вплинути перебіг війни проти України, факт якої уже став "величезною стратегічною помилкою" російського диктатора, а також спроба заколоту, яку влаштував власник ПВК "Вагнера" Пригожин.

Російська окупаційна армія уже давно не демонструє ніяких успіхів на полі бою, що сильно б’є по іміджу російського диктатора Путіна. А заколот Пригожина вдарив по іміджу глави Кремля ще більше. Бунт, який влаштував власник ПВК "Вагнера", зайвий раз показав хиткість позицій Путіна

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"Це небезпечний момент для путінського режиму та, отже, момент підвищеної небезпеки для регіону. Щоб повернути прихильність політичної удачі, пан Путін може піддатися спокусі ескалювати війну в надії на швидкі перемоги", – припускають автори матеріалу The Times.

У виданні зазначають, що російські окупанти уже підірвала Каховську гідроелектростанцію, тож "цілком можливо, що у них є і план удару по Запорізькій атомній електростанції". Таку підозру лише підживлює те, що РФ виводить із ЗАЕС російських окупантів і персонал станції.

У The Times наголосили, що НАТО повинно попередити країну-агресорку Росію, що у разі спричинення нею такої катастрофи це не залишиться без відповіді.

Загроза підриву окупантами Запорізької АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС з боку окупантів дійсно існує. Станція замінована, і українській розвідці відомо, що у країни-агресора є плани, які передбачають створити витік радіоактивних речовин на ЗАЕС.

За словами Зеленського, існує ризик, за якого окупанти країни-агресора Росії можуть підірвати Запорізьку атомну електростанцію навіть в тому випадку, якщо вона буде передана під контроль МАГАТЕ. Ворог здатний влаштувати теракт дистанційно.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов поділився, що близько сотні працівників "Росатома", а також частина колаборантів покинули Запорізьку АЕС. До того ж вони виїхали з Енергодара. Працівникам ЗАЕС, які перебувають на станції, окупаційна влада не дозволяє залишати місто. На роботу ходити їм також не дозволяють, бо тим, хто не уклав контракт із "Росатомом", заблокували перепустки.

Російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський зазначав, що російський диктатор Володимир Путін більше не має змоги віддавати накази про застосування ядерної зброї або вчинення чогось, що могло б спричинити серйозну екологічну катастрофу. Він втратив значну частину влади, а такі накази вимагають серйозної концентрації влади в руках першої особи.

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