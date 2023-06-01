У Москві і головній лікарні Кремля обладнують бомбосховища - ЗМІ

У Москві проводиться робота над переобладнанням підвалів житлових будинків в бомбосховища. Розміщуються інструкції з евакуації та збору тривожних валізок. Проектується укриття під головною лікарнею Кремля.
Як повідомляє російський опозиційний Telegram-канал Сирена, у столиці підвали житлових будинків переобладнуються на бомбосховища. Там з'являються спеціальні інструкції, як правильно евакуюватися і збирати тривожний чемоданчик.
Також з'явилися столи, стільці і щось на зразок спальних місць.
Тим часом на сайті держзакупівель РФ 24 травня опублікували контракт на проектування бомбосховища Центральної клінічної лікарні при Кремлі. Приміщення розраховане на розміщення 800 осіб.
Дивіться фото і відео, як у Москві готують бомбосховища:
Москву атакували невідомі дрони
У ніч на 30 травня столиця агресора РФ Москва була атакована невідомими БПЛА, на місто налетіли близько 25-30 дронів. Деякі з них потрапили в багатоповерхові будинки, в результаті чого були зафіксовані незначні пошкодження.
У соціальних мережах росіяни написали про "діряве російське ППО" і піддалися паніці через ситуацію в Москві. Деякі закликали окупантів "відповісти Києву" або "знищити українську столицю".
Згодом з'ясувалося, що дрони наносили удари неподалік від резиденції Путіна і котеджів верхівки РФ. Один з дронів зупинився в 3 кілометрах від резиденції Путіна в Ново-Огарьово. БПЛА помітили недалеко від маєтків глави Міноборони окупантів Шойгу та інших високопосадовців.
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