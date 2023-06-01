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У Москві і головній лікарні Кремля обладнують бомбосховища - ЗМІ

Андрій Ганчук
1 червня 2023, 10:01 оновлено 1 червня, 10:45
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У столиці країни-агресора Російської Федарції Москві в підвалах житлових будинків вже з'явилися інструкції з евакуації та збору тривожних валізок.
Москва
У Москві готують бомбосховища / Колаж: Главред, фото: соцмережі, УНІАН

У Москві проводиться робота над переобладнанням підвалів житлових будинків в бомбосховища. Розміщуються інструкції з евакуації та збору тривожних валізок. Проектується укриття під головною лікарнею Кремля.

Як повідомляє російський опозиційний Telegram-канал Сирена, у столиці підвали житлових будинків переобладнуються на бомбосховища. Там з'являються спеціальні інструкції, як правильно евакуюватися і збирати тривожний чемоданчик.

Також з'явилися столи, стільці і щось на зразок спальних місць.

відео дня
Москва
Інструкції з евакуації в Москві / Telegram-канал Сирена
Москва
Інструкції з евакуації в Москві / Telegram-канал Сирена

Тим часом на сайті держзакупівель РФ 24 травня опублікували контракт на проектування бомбосховища Центральної клінічної лікарні при Кремлі. Приміщення розраховане на розміщення 800 осіб.

Дивіться фото і відео, як у Москві готують бомбосховища:

Бомбосховища Москва
У Москві в підвалах житлових будинків розміщують спальні місця / скріншот Главред

Москву атакували невідомі дрони

У ніч на 30 травня столиця агресора РФ Москва була атакована невідомими БПЛА, на місто налетіли близько 25-30 дронів. Деякі з них потрапили в багатоповерхові будинки, в результаті чого були зафіксовані незначні пошкодження.

У соціальних мережах росіяни написали про "діряве російське ППО" і піддалися паніці через ситуацію в Москві. Деякі закликали окупантів "відповісти Києву" або "знищити українську столицю".

Згодом з'ясувалося, що дрони наносили удари неподалік від резиденції Путіна і котеджів верхівки РФ. Один з дронів зупинився в 3 кілометрах від резиденції Путіна в Ново-Огарьово. БПЛА помітили недалеко від маєтків глави Міноборони окупантів Шойгу та інших високопосадовців.

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