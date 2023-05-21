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Стало відомо, скільки винищувачів F-16 може отримати Україна від союзників

Марія Тупік
21 травня 2023, 11:40 оновлено 21 травня, 11:47
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За словами генерал-лейтенанта Миколи Олещука, F-16 здатні ефективно знищувати повітряні загрози з боку Росії ще на кордоні.
F-16, Юрій Гнат
F-16, Юрій Ігнат / Колаж Главред, фото mil.in.ua, wikipedia.org

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що українські військові в майбутньому можуть отримати кілька десятків винищувачів F-16.

В ефірі телемарафону він зазначив, що літаки передаватимуть ймовірно підрозділами.

Як зазначив Ігнат, під час передачі підрозділами йдеться про понад 12 літаків.

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"Таким чином, кілька десятків літаків можуть бути передані Україні спочатку для вирішення поточних завдань", - сказав речник командування Повітряних сил.

Водночас він зазначив, що сьогодні в арсеналі України знаходяться чотири типи основних літаків:

  • СУ-24;
  • СУ-25;
  • МіГ-29;
  • СУ-27.

"Ці всі типи літаків може замінити єдиний багатоцільовий літак F-16", - зауважив Ігнат.

F-16 - в чому їх особливість

За словами генерал-лейтенанта Миколи Олещука, F-16 здатні ефективно знищувати повітряні загрози з боку Росії ще на кордоні. Це допоможе не підпускати ворожі ракети і дрони до наших міст.

Винищувачі F-16 для України

Президент США Джо Байден підтримав ініціативу союзників, яка передбачає навчання українських пілотів керувати винищувачами четвертого покоління, включаючи бойові літаки F-16. Навчання можуть початися вже через кілька тижнів і повинні тривати кілька місяців. Захід прийме рішення про постачання літаків Україні.

Президент Володимир Зеленський подякував Байдену і назвав рішення США "історичним". Винищувачі F-16 повинні зміцнити українську армію в небі.

У Міноборони України натякнули, що наша держава може отримати винищувачі F-16 до осені цього року.

Дивіться відео про те, хто може передати Україні винищувачі:

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