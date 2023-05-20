Накинулися на Захід з погрозами: у РФ істерика після заяв про постачання Україні літаків F-16

У російському МЗС почали розкидатися погрозами у бік Заходу через заяви про надання Україні таких винищувачів.

https://glavred.net/world/nabrosilis-na-zapad-s-ugrozami-v-rf-isterika-posle-zayavleniy-o-postavkah-ukraine-samoletov-f-16-10471777.html Посилання скопійоване

У РФ спалахнула істерика після заяви про постачання Україні літаків F-16/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія

У країні-агресорці Росії розгорілися істеричні настрої після заяв Заходу про надання Україні винищувачів F-16. Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко почав погрожувати західним державам і заявив, нібито Захід "дуже ризикує", якщо наважиться постачати Україні такі літаки.

При цьому Грушко почав фантазувати, нібито це країни-партнери України підштовхують до загострення війни. Відповідну заяву російського дипломата цитують російські пропагандистські ЗМІ.

"Ми бачимо, що країни Заходу все ще дотримуються сценарію ескалації. Це передбачає колосальні ризики для них самих", – сказав Грушко, коли відповідав на запитання про наслідки постачання винищувачів, які Україна просить у країн НАТО.

відео дня

При цьому путінський прихвостень зазначив, нібито країна-агресорка РФ врахує "в усіх своїх планах" ймовірну передачу Заходом Україні таких винищувачів. Також він хвалькувато сказав, нібито РФ має "всі необхідні засоби для досягнення поставлених цілей".

Винищувачі F-16 для України

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден підтримав ініціативу союзників, яка передбачає навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, включаючи бойові літаки F-16. Навчання можуть початися вже за декілька тижнів і повинні тривати кілька місяців. Після цього коаліція ухвалить рішення, коли, які країни і скільки передадуть Україні винищувачів.

Президент Володимир Зеленський у своєму Twitter-акаунті подякував Байдену і назвав рішення США "історичним". Винищувачі F-16 повинні зміцнити українську армію в небі. Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що тепер можна говорити про офіційне створення авіаційної коаліції для України. Незабаром Україна отримає все, що необхідно для захисту неба.

Після цього у Білому домі підтвердили участь у "коаліції винищувачів". Про це розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. За його словами, в наступні місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні F-16.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна з часом отримає американські винищувачі F-16. Рішення практично ухвалені, залишилося залагодити деякі питання, в тому числі, аспекти передачі Києву літаків. Не виключено, що в майбутньому можуть передати і ракети з дальністю пуску до 500 кілометрів.

Вас також може зацікавити: