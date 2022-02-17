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Біля кордонів України - найбільша за десятиліття група військ: в НАТО звернулися до РФ

17 лютого 2022, 18:46

Росія намагається створити привід для реалізації сценарію щодо військового вторгнення на територію України, вважає Єнс Столтенберг.

Столтенберг
Наразі немає розуміння того, чи піде Росія на військову операцію проти України - Столтенберг / УНІАН

Північноатлантичний альянс бачить біля кордонів України найбільше військове угруповання у Європі за десятиліття. Ситуація викликає стурбованість. У військово-політичному блоці Заходу не знають, чи піде РФ на сценарій військового вторгнення. Росія намагається створити привід для військової інтервенції. В НАТО закликають Москву відвести війська від кордонів української держави з метою запуску процесу з врегулювання кризи. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Під час свого брифінгу у четвер, 17 лютого, він розповів про те, що в колективному блоці безпеки Заходу стурбовані ситуацією з військами біля кордонів України. Наразі немає розуміння щодо того, чи підуть росіяни на сценарій військової операції проти української держави. Однак РФ намагається створити привід для військової атаки на Україну.

"Ми стурбовані тим, що Росія намагається створити привід для збройного нападу на Україну. Досі немає чіткості і впевненості в намірах Росії", - зазначив Столтенберг.

За його словами, в Альянсі наразі не бачать, щоб Росія відвела від кордонів України значну кількість військ. Зараз до рубежів "стягнута найбільша сила, яку ми бачили у Європі за десятиліття".

Керівник блоку додав, що НАТО закликає Росію піти на деескалацію конфлікту. Це стане першим кроком на шляху мирного врегулювання ситуації.

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"Ми закликаємо Росію зробити те, що вона каже, і відвести свої сили від кордонів України. Це буде важливий перший крок до мирного політичного вирішення проблеми", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Дивіться відео ТСН - світова спільнота обговорить ситуацію з військами РФ біля кордонів України

Загострення на Донбасі 17 лютого

Нагадаємо, російсько-терористичні війська в четвер, 17 лютого, здійснили обстріли майже всієї лінії розмежування на Донбасі. Під обстріл потрапили позиції українських військ та об'єкти цивільної інфраструктури.

Обстріли торкнулися Станиці Луганської, залізничної станції Кіндрашівська-Нова в Щастинському районі та селища Врубівка в Попаснянському районі.

Серед об'єктів, які обстріляли російські незаконні збройні формування, опинилися дитячий садок, школа, станція і локомотивне депо. Повідомляли, що контужені двоє вихователів дитсадка. За попередніми даними, жертв немає.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Німецький журнал Spiegel 12 лютого з посиланням на дані США повідомляв про те, що Росія може запустити сценарій військової операції проти України 16 лютого. Журналісти заявили, що про це повідомили американські спецслужби своїм союзникам з НАТО в терміновому порядку.

14 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до нації і закликав громадян не панікувати. За його словами, українців лякають війною, а державу атакують, у тому числі і на інформаційному напрямку.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 15 лютого виступив зі зверненням, під час якого зробив заяву про дислокацію біля кордонів України 150 тисяч військ Росії. Загрозу військового вторгнення він назвав можливою. Штати у такій ситуації мають намір відреагувати блискавично і впровадити санкції проти Москви, що включають зупинку Північного потоку-2.

Постійний представник Росії в Євросоюзі Володимир Чижов заявив, що Москва не збирається йти на реалізацію сценарію військового вторгнення на територію України.

Журналісти американського видання Politico опублікували статтю, в якій йде мова про те, що Росія може напасти на Україну 20 лютого. Серед причин вони назвали завершення військових навчань Москви та Мінська, Мюнхенської конференції з безпеки та Олімпіади у Пекіні. Підкреслюється, що дати військової інтервенції можуть змінюватися.

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