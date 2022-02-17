Не тільки Росія: Зеленський розповів, хто заважає Україні вступити до НАТО

Зеленський розповів, хто заважає Україні вступити в НАТО / Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що коли українська держава хоче говорити про свою незалежність, у багатьох інших країн є якісь "свої зацікавленості".

За його словами, Україні дуже складно бути незалежною, а курс країни в НАТО - один з тих яскравих прикладів, пише РБК Україна.

"Україна вирішує йти в НАТО... Довгий час йде, а відстань до НАТО не скорочується. Які причини? Це питання не філософське, є конкретні причини. І Росія, яка не хоче, щоб Україна була членом НАТО і деякі країни-члени НАТО, які підтримують Росію в цьому питанні", - заявив Зеленський.

За його словами, ця інформація досить відкрита і немає ніяких секретів з цього приводу.

читайте такожПутін назвав вступ України до НАТО "дуже небезпечним""Ми не можемо закривати очі і говорити про те, що тільки Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО. Це неправда. Я вам не буду відкривати назви цих країн, тому що для мене сьогодні найвища зацікавленість, щоб всі ці країни підтримували нас. Нам дуже непросто з такими сусідами, тому нам будь - які ризики і дипломатичні конфлікти зараз не потрібні", - зазначив президент України.

Реклама

Вступ України до НАТО - Росія проти

Офіційна Москва має намір наполягати на тому, щоб у НАТО публічно оголосили про відмову приймати Україну у військово-політичний блок заходу. Київ, мовляв, повинен оголосити про свій позаблоковий і нейтральний статус згідно з Декларацією про суверенітет. Про це заявив голова делегації Росії на переговорах у Відні з питань безпеки Костянтин Гаврилов.

Представник США на переговорах, заступник держсекретаря Венді Шерман заявила, що Вашингтон не згоден з вимогами Москви щодо України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Делегат Росії, заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков сказав, що Москва не нападатиме на Україну. Однак російська держава вимагатиме гарантій, згідно з якими Україна нібито ніколи не вступить до Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву про те, що Україна, Грузія і Молдова можуть у майбутньому вступити в Альянс. У Росії немає права вето на євроатлантичну інтеграцію держав.

Читайте також: