УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Бойові групи НАТО на сході Європи: Захід готує контрудар на дії Росії

16 лютого 2022, 19:50

У Північноатлантичному альянсі наразі не бачать ознак врегулювання кризи біля кордонів України, сказав Єнс Столтенберг.

НАТО
НАТО готове розмістити нові бойові угруповання у на сході Європи / Reuters

В НАТО обговорюють можливості розгорнути нові ударні групи у Східній Європі. Якщо план буде схвалено, бойові підрозділи з'являться у Румунії та країнах Чорноморського регіону. У військово-політичному блоці Заходу наразі не бачать ознак вирішення кризи біля кордонів України. Про це заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.

Під час своєї пресконференції він розповів про те, що глави оборонних відомств країн Північноатлантичного альянсу обговорили низку можливостей для посилення захисту у Європі. Йшлося про додаткове розміщення бойових угруповань на східному фланзі Альянсу.

читайте такожВідмова України від НАТО і публічна заява Альянсу: РФ вибухнула умовою"Міністри (оборони країн НАТО) обговорили нові варіанти посилення нашої оборони і стримування, ухвалили рішення про розгляд розгортання нових бойових груп у Східній Європі", - зазначив Столтенберг.

Він сказав про те, що якщо нові плани будуть схвалені, військовий групи колективного блоку безпеки Заходу будуть направлять до Румунії та країн Чорноморського регіону.

Столтенберг вказав, що наразі немає жодних ознак зниження градусу напруги біля кордонів України, незважаючи на заяви Москви про відведення своїх військових підрозділів.

Реклама

"Інформація, якою ми ділимося, також підтверджується відкритими джерелами. З супутниковими знімками з комерційних апаратів, тому я думаю, що це досить складно оскаржити", - підкреслив Йенс Столтенберг.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Британські журналісти видання The Guardian раніше опублікували матеріал про те, що президент США Джо Байден в розмові з лідерами Євросоюзу та НАТО нібито повідомив про насування військового наступу Росії на Україну. Згідно з їх версією, операція може розпочатися з авіаударів.

Пізніше пройшли перемовини глави Білого дому Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним. За підсумками розмови у Вашингтоні сказали, що не знають про рішення Москви щодо військової інтервенції на територію України.

Далі відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з главою США Джо Байденом. Американська сторона запевнила Київ у підтримці і висловила готовність зробити рішучі кроки у разі російського військового вторгнення.

14 лютого президент Зеленський звернувся до українців на тлі ситуації із заявами західних ЗМІ про ризик військового вторгнення Росії в Україну. Він закликав не панікувати і сказав, що проти країни йде війна, у тому числі, і на інформаційному напрямку.

Постпред Росії при ЄС Володимир Чижов заявив, що Росія в найближчому майбутньому не збирається йти на сценарій військового вторгнення в Україну.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії НАТО новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Бойові групи НАТО на сході Європи: Захід готує контрудар на дії Росії». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ракетні удари і загроза для чотирьох міст України: астролог передбачив вторгнення РосіїРакетні удари і загроза для чотирьох міст України: астролог передбачив вторгнення Росії "Ти мені скажи, чий Крим?": Вєрка Сердючка вперше за 20 років заспівала українською"Ти мені скажи, чий Крим?": Вєрка Сердючка вперше за 20 років заспівала українською Санкції "по-барабану": РФ вибухнула заявою про удар Заходу у відповідь на напад на УкраїнуСанкції "по-барабану": РФ вибухнула заявою про удар Заходу у відповідь на напад на Україну Демонстрація боротьби: що на практиці означатиме переведення РФ у "сіру" юрисдикціюДемонстрація боротьби: що на практиці означатиме переведення РФ у "сіру" юрисдикцію Тепер Україна може контратакувати РосіюТепер Україна може контратакувати Росію
20:51

Пара, яка скувала себе ланцюгом в минулому році, продає "узи любові" за 3 млн доларів

20:48

Україні час починати підрахунок збитківПогляд

20:34

Зеленський розповів про переговори західних країн з Росією щодо УкраїниВідео

20:17

Розвідка не побачила відведення російських військ від кордонів України, - РєзніковВідео

20:05

"Радіти рано": Зеленський про відвід військ РФ і ситуацію на кордоні УкраїниВідео

Реклама
19:50

У МЗС Росії обізвали Столтенберга "збитим натовським льотчиком"

19:50

Бойові групи НАТО на сході Європи: Захід готує контрудар на дії Росії

19:35

Європейські лідери проведуть неофіційну зустріч з приводу подій в Україні: названо датуВідео

19:33

Загальнонаціональний телемарафон #UAразом: онлайн-трансляція

19:24

"Нас не лякають будь-які дати": Зеленський звернувся до українцівВідео

19:04

Не з'являлася на публіці вже 260 днів: у Селін Діон підозрюють важке захворюванняВідео

18:59

У РФ раптово заявили, що не допустять війни з УкраїноюВідео

18:54

Пенсії в Україні піднімуть на 1000 гривень: кому і коли чекати підвищенняВідео

18:53

Можливий напад Росії: Європарламент ухвалив резолюцію щодо України

18:52

Таємний роман, підступи колег і неймовірна удача: гороскоп на березень 2022 для ОвнівВідео

18:45

Відмова України від НАТО і публічна заява Альянсу: РФ вибухнула умовою

18:24

Росія, олігархи і Крим з Донбасом: Зеленський затвердив Стратегію держбезпеки

18:23

Олімпіада-2022: українська лижниця потрапила в допінг-скандалВідео

18:17

У Дніпрі запалили найбільший у світі прапор УкраїниВідео

18:15

Зеленський посилив санкції проти видання СтранаВідео

Реклама
18:07

Несподіваний прибуток і удача в грошах: кому зі знаків пощастить в кінці лютогоВідео

17:56

Хто поїде на Євробачення від України: організатори зробили заявуВідео

17:53

"Я не вірю любов з першого погляду": Алеся Бацман розповіла, з чого почався її роман з ГордономВідео

17:14

Екс-шеф Головного управління розвідки Бурба нишком втік за кордон — експерт

16:59

"Метінвест політехніка": у центрі Маріуполя триває активна фаза будівництва

16:44

Метінвест вклав у соціально важливі програми понад 3,4 млрд гривень

16:40

Ціни побили рекорди: що змінилося на ринку нерухомості в Україні за рікВідео

16:38

Прикмети на 17 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:20

Мінус $2-3 млрд щомісяця: Україна зазнає удару через істерію щодо "вторгнення РФ"

16:10

Не розслабляйтесяПогляд

16:09

Налетить ураган і замете снігом: в Україну йде небезпечна погодаВідео

16:04

Сума інвестицій Метінвесту в модернізацію виробництва перевищила $11 мільярдів

15:51

1,2 млрд доларів на модернізацію: Метінвест планує поліпшити виробництво в 2022 році

15:39

Естонська розвідка оприлюднила звіт з датами наступу РФВідео

15:26

"Мені справді дуже жаль": Аліна Паш зняла свою кандидатуру як представника України на Євробаченні

15:07

Скандал в Одесі: депутат від "Партії Шарія" прибрав прапори України зі стола на засіданні – відеоВідео

15:03

"Продам гараж на Соломі": у трансляції Reuters з Києва "посольство РФ" зробило оголошенняВідео

15:00

Компанія Метінвест навесні підвищить зарплати на своїх підприємствах

14:58

В Україні різко подорожчав популярний овочВідео

14:48

Українська блогерка в одних трусиках оголила татуювання на інтимному місці

Реклама
14:36

Місячний посівний календар на березень 2022: кращі дні для роботи в городі і саду

14:33

Ердоган оголосив про підготовку зустрічі з Зеленським і Путіним у Туреччині

14:28

Україна завоювала першу медаль на зимових Олімпійських іграх у ПекініВідео

14:27

"Коли відведуть війська – це побачать усі": Зеленський відповів на заяву РФ про відведенняВідео

14:15

Швеція не йде в НАТО - офіційна відмоваВідео

14:11

Україна або підіграє Байдену, або нехай нарікає на себе: розбір промови президентаПогляд

13:48

РФ блокує шлях Києва до НАТО: Лондон повідомив про військову міць біля кордонівВідео

13:47

В Україні різко зросли ціни на хліб: вартість побила п'ятирічний максимумВідео

13:37

Росіяни хочуть реваншуПогляд

13:23

"Велике будівництво" зможе будувати концесійні дороги - зміни до законодавства ухвалено

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти