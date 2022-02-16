Бойові групи НАТО на сході Європи: Захід готує контрудар на дії Росії

НАТО готове розмістити нові бойові угруповання у на сході Європи / Reuters

В НАТО обговорюють можливості розгорнути нові ударні групи у Східній Європі. Якщо план буде схвалено, бойові підрозділи з'являться у Румунії та країнах Чорноморського регіону. У військово-політичному блоці Заходу наразі не бачать ознак вирішення кризи біля кордонів України. Про це заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.

Під час своєї пресконференції він розповів про те, що глави оборонних відомств країн Північноатлантичного альянсу обговорили низку можливостей для посилення захисту у Європі. Йшлося про додаткове розміщення бойових угруповань на східному фланзі Альянсу.

читайте такожВідмова України від НАТО і публічна заява Альянсу: РФ вибухнула умовою"Міністри (оборони країн НАТО) обговорили нові варіанти посилення нашої оборони і стримування, ухвалили рішення про розгляд розгортання нових бойових груп у Східній Європі", - зазначив Столтенберг.

Він сказав про те, що якщо нові плани будуть схвалені, військовий групи колективного блоку безпеки Заходу будуть направлять до Румунії та країн Чорноморського регіону.

Столтенберг вказав, що наразі немає жодних ознак зниження градусу напруги біля кордонів України, незважаючи на заяви Москви про відведення своїх військових підрозділів.

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"Інформація, якою ми ділимося, також підтверджується відкритими джерелами. З супутниковими знімками з комерційних апаратів, тому я думаю, що це досить складно оскаржити", - підкреслив Йенс Столтенберг.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Британські журналісти видання The Guardian раніше опублікували матеріал про те, що президент США Джо Байден в розмові з лідерами Євросоюзу та НАТО нібито повідомив про насування військового наступу Росії на Україну. Згідно з їх версією, операція може розпочатися з авіаударів.

Пізніше пройшли перемовини глави Білого дому Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним. За підсумками розмови у Вашингтоні сказали, що не знають про рішення Москви щодо військової інтервенції на територію України.

Далі відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з главою США Джо Байденом. Американська сторона запевнила Київ у підтримці і висловила готовність зробити рішучі кроки у разі російського військового вторгнення.

14 лютого президент Зеленський звернувся до українців на тлі ситуації із заявами західних ЗМІ про ризик військового вторгнення Росії в Україну. Він закликав не панікувати і сказав, що проти країни йде війна, у тому числі, і на інформаційному напрямку.

Постпред Росії при ЄС Володимир Чижов заявив, що Росія в найближчому майбутньому не збирається йти на сценарій військового вторгнення в Україну.

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