Гарантія не позбутися незалежності: Зеленський заявив про безальтернативність курсу України до НАТО

Володимир Зеленський відвідав прифронтовий Маріуполь / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО не має альтернативи.

Під час візиту до Маріуполя Зеленський в черговий раз дорікнув західних партнерів у тому, що ті затягують із запрошенням України до НАТО, але стверджує, що іншого варіанту домогтися безпеки для нашої країни немає, писати "ТСН".

"НАТО - це гарантії безпеки. А як Україна може вибирати іншу сторону, яку? Скажіть, де ще є гарантії безпеки, і ми будемо дивитися. Для нас це гарантія не позбутися нашої незалежності", - заявив він.

Секретар РНБО України Олексій Данилов у свою чергу підкреслив, що загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну поки немає.

"Якщо буде загроза, народу повідомлять. Може бути, якесь загострення в ситуації, так, РФ може це зробити. Але це не повномасштабний наступ, який ми не бачимо", - заявив Данилов.

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Вступ України до НАТО - Росія проти

Офіційна Москва має намір наполягати на тому, щоб у НАТО публічно оголосили про відмову приймати Україну у військово-політичний блок заходу. Київ, мовляв, повинен оголосити про свій позаблоковий і нейтральний статус згідно з Декларацією про суверенітет. Про це заявив голова делегації Росії на переговорах у Відні з питань безпеки Костянтин Гаврилов.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що не тільки Росія не хоче, щоб Україна вступила в НАТО.

"Ми не можемо закривати очі і говорити про те, що тільки Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО. Це неправда. Я вам не буду відкривати назви цих країн, тому що для мене сьогодні найвища зацікавленість, щоб всі ці країни підтримували нас. Нам дуже непросто з такими сусідами, тому нам будь - які ризики і дипломатичні конфлікти зараз не потрібні", - зазначив президент України.

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