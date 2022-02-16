Удар по відносинам України з НАТО: Британія заявила про величезну військову міць РФ біля кордонів

Москва повинна довести своє прагнення до врегулювання кризи навколо кордонів України, сказав Бен Уоллес.
Росія розгорнула біля кордонів України дуже велику кількість військ. Загрози військовим вторгненням на територію української держави спрямовані на зміну політики Києва щодо співпраці з Північноатлантичним альянсом. Заяви Москви про відвід частини військових підрозділів викликають сумніви, оскільки дії сигналізують про підготовку до протистояння. За даними розвідки, росіяни сконцентрували біля українських кордонів понад 60% всієї своєї сухопутної військової потужності і значні сили в морі. Про це заявив британський міністр оборони Бен Уоллес.
У інтерв'ю Sky News він розповів про те, що Росія стягнула значну кількість військових підрозділів до кордонів України. Москва погрожує Києву військовим вторгненням, щоб перешкодити політиці держави у відносинах з НАТО.
"Ви можете на власні очі оцінити масштаби того розгортання Росії на кордонах України і взагалі всіх пресконференцій, які проводив президент Путін. Чітко зрозуміло, що їхні наміри щодо України полягають у тому, щоб змінити її поведінку і дійсно змінити відносини НАТО з Україною, і вони роблять це під загрозою вторгнення", - вважає глава Міноборони Британії.
Також він додав, що за даними розвідки, Росія стягнула до кордонів України близько 60% всієї своєї сухопутної бойової потужності і серйозну військову силу на морі.
читайте такожСупутникові знімки зафіксували посилену військову активність військ Путіна біля кордонів України"Я думаю, що нічого не закінчилося, вони не зняли ноги з педалі газу. Готовність - це одна з перших ознак того, наскільки серйозно налаштована країна", - підкреслив Бен Уоллес.
Дивіться відео ТСН - Байден заявив, що військове вторгнення РФ в Україну залишається можливим сценарієм
Загроза військового вторгнення Росії в Україну
Журналісти британського видання The Guardian днями повідомили про те, що президент Штатів Джо Байден під час телефонних розмов з лідерами ЄС і НАТО заявив про можливе військове вторгнення Росії в Україну найближчими днями. За даними журналістів, інтервенція може початися з авіаударів.
Пізніше відбулися телефонні перемовини глави Білого дому Джо Байдена з господарем Кремля Володимиром Путіним. У Вашингтоні за підсумками розмови заявили, що американці не знають, чи ухвалили у Москві остаточне рішення щодо військової операції проти України.
13 лютого президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з главою США Джо Байденом. У Білому домі заявили про підтримку Києва і пообіцяли блискавичну реакцію на будь-яку агресію щодо української держави.
Постійний представник РФ при Євросоюзі Володимир Чижов сказав, що Росія не збирається здійснювати військове вторгнення на територію України у найближчому майбутньому.
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