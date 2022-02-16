Удар по відносинам України з НАТО: Британія заявила про величезну військову міць РФ біля кордонів

Росія сконцентрувала близько 60% своїх сухопутних військ біля кордонів України - Міноборони Британії / Reuters

Росія розгорнула біля кордонів України дуже велику кількість військ. Загрози військовим вторгненням на територію української держави спрямовані на зміну політики Києва щодо співпраці з Північноатлантичним альянсом. Заяви Москви про відвід частини військових підрозділів викликають сумніви, оскільки дії сигналізують про підготовку до протистояння. За даними розвідки, росіяни сконцентрували біля українських кордонів понад 60% всієї своєї сухопутної військової потужності і значні сили в морі. Про це заявив британський міністр оборони Бен Уоллес.

У інтерв'ю Sky News він розповів про те, що Росія стягнула значну кількість військових підрозділів до кордонів України. Москва погрожує Києву військовим вторгненням, щоб перешкодити політиці держави у відносинах з НАТО.

"Ви можете на власні очі оцінити масштаби того розгортання Росії на кордонах України і взагалі всіх пресконференцій, які проводив президент Путін. Чітко зрозуміло, що їхні наміри щодо України полягають у тому, щоб змінити її поведінку і дійсно змінити відносини НАТО з Україною, і вони роблять це під загрозою вторгнення", - вважає глава Міноборони Британії.

Також він додав, що за даними розвідки, Росія стягнула до кордонів України близько 60% всієї своєї сухопутної бойової потужності і серйозну військову силу на морі.

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читайте такожСупутникові знімки зафіксували посилену військову активність військ Путіна біля кордонів України"Я думаю, що нічого не закінчилося, вони не зняли ноги з педалі газу. Готовність - це одна з перших ознак того, наскільки серйозно налаштована країна", - підкреслив Бен Уоллес.

Дивіться відео ТСН - Байден заявив, що військове вторгнення РФ в Україну залишається можливим сценарієм

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Журналісти британського видання The Guardian днями повідомили про те, що президент Штатів Джо Байден під час телефонних розмов з лідерами ЄС і НАТО заявив про можливе військове вторгнення Росії в Україну найближчими днями. За даними журналістів, інтервенція може початися з авіаударів.

Пізніше відбулися телефонні перемовини глави Білого дому Джо Байдена з господарем Кремля Володимиром Путіним. У Вашингтоні за підсумками розмови заявили, що американці не знають, чи ухвалили у Москві остаточне рішення щодо військової операції проти України.

13 лютого президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з главою США Джо Байденом. У Білому домі заявили про підтримку Києва і пообіцяли блискавичну реакцію на будь-яку агресію щодо української держави.

Постійний представник РФ при Євросоюзі Володимир Чижов сказав, що Росія не збирається здійснювати військове вторгнення на територію України у найближчому майбутньому.

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