Чому арешт Мадуро може не злякати Путіна і Сі Цзіньпіна - The Telegraph

Жодному автократу некомфортно бачити насильницьке повалення або арешт союзного лідера. Але РФ і Китай можуть сприйняти ситуацію по-іншому.

Захоплення Мадуро може зіграти на руку Росії та Китаю / Колаж: Главред, фото: CNN, скріншот

Головні тези:

Спецоперація США у Венесуелі викликала тривогу в Росії та Китаї

Подібні операції можуть бути розраховані на внутрішній політичний ефект у США

Існує ризик, що Пекін і Моква сприймуть дії США як відмову від глобальної ролі на користь регіонального домінування

Блискавична спецоперація США з викрадення президента Венесуели Ніколаса Мадуро викликала глибоку тривогу в РФ та Китаї - головних іноземних прихильників Мадуро. Однак ці побоювання можуть бути не такими глибокими, як дехто міг би припустити.

Деталі розкрив міжнародний оглядач Адріан Бломфельд у своїй статті для The Telegraph.

"Безумовно, жодному автократу не подобається бачити, як одного зі своїх захоплюють, заковують у кайдани і видають, а його долю залишають на розсуд іноземного суду. Повідомляється, що Володимир Путін був настільки вражений лінчуванням лівійського лідера Муаммара Каддафі 2011 року - мабуть, уявляючи, що така сама доля може одного разу спіткати і його самого, - що він постійно переглядав відеозаписи вбивства", - пише автор.

Бломфельд зазначає, що захоплення Мадуро, безумовно, є тріумфом, який потішить багатьох правих у США і послужить сигналом, що лякає, для будь-якого південноамериканського лідера, схильного до відступу від встановлених правил. Але чим далі від центру, тим менш вражаючим це виглядає. Водночас, як стверджують критики, подібні місії, вочевидь, як мінімум частково спрямовані на створення ефектного моменту перемоги, який сподобається прихильникам президента США.

"Якщо китайські та російські лідери дійдуть висновку, що захоплення Мадуро є частиною реалізації стратегії, в рамках якої США відмовляються від глобальної ролі в прагненні до регіональної гегемонії, це може скоріше надати їм упевненості, ніж стримати їх, що може мати катастрофічні наслідки для міжнародної стабільності", - упевнений оглядач.

Події у Венесуелі - останні новини

Як писав Главред, 3 січня США провели операцію у Венесуелі, під час якої президента Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес захопили і вивезли з країни.

За даними американських ЗМІ, сама військова операція тривала менше ніж 30 хвилин. Під час атаки прогриміли щонайменше сім вибухів. Жителі Каракаса виходили на вулиці, спостерігали за літаками, що летіли низько, і ділилися відео в соцмережах.

Президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели. Він заявив, що під час цієї операції з країни вивезли президента Ніколаса Мадуро і його дружину. Він додав, що операція була проведена спільно з правоохоронними органами.

4 січня стало відомо, що віцепрезидентка Делсі Родрігес має обійняти посаду виконувачки обов'язків президента Венесуели. Таке постановив Верховний суд країни.

Зміна влади у Венесуелі: думка журналіста

Журналіст Іван Яковина коментує кроки США, спрямовані на зміну влади у Венесуелі, зазначаючи при цьому, що можливе падіння світових цін на нафту на 10-15 доларів за барель через ці процеси може завдати серйозної шкоди стійкості економічної моделі Росії.

Про персону: Іван Яковина Народився в Москві, в районі Сокільники, жив там до трьох років. Має українське коріння, предки походять із міста Самбір на Львівщині. З батьками часто переїжджав із міста в місто, проживав у Підмосков'ї, Кишиневі, Санкт-Петербурзі. Навчався в 11 школах. Закінчив Московський лінгвістичний університет, за спеціальністю — арабіст. З 2010 року — працював у Києві, писав для сайту "Лента.ру". Після рейдерського захоплення видання у 2014 переїхав до України. Працює журналістом і політичним оглядачем журналу "Новое время" (Київ), пише Вікіпедія.

